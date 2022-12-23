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“多亏资金池助力，我们党支部领办的合作社，把线上商城和线下实体店同步建起来了，今年村集体收入能再上个台阶。”山东省威海市经济技术开发区崮山镇沙龙王村党支部书记梁新建说。

为支持做大做强村集体经济，威海经开区整合乡村振兴资金，在各乡镇设立了800万元的集体经济发展资金池。今年，沙龙王村党支部领办的花开花饽饽农民专业合作社想扩大规模，梁新建向镇党委提出申请，镇党委立即组织进行可行性、风险、预期收益等论证，区里复核后，把50万元扶持资金拨付村里。“为了资金池良性运转，区镇两级联合成立了专项督导小组，对资金使用全链条监督。同时，合作社每年要拿出一定比例的村集体分红，重新注入资金池。”崮山镇党委书记张东明介绍。

威海经开区党工委委员、党群工作部部长张国杰介绍，今年以来，资金池累计支持了15个村党支部领办的合作社发展，村集体平均增收8万元，合作社社员人均增收6500元。

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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