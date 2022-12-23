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浙江省建德市

做大做强乡村特色产业

本报记者  窦瀚洋
2022年12月23日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　“一斤卖11元左右，订单供不应求。”在浙江省建德市航头镇航川村，“玉见乡甜”共富工坊负责人应李一忙得不亦乐乎。去年留学回国后，他挽起裤腿成了一名“新农人”，带着乡亲一起种水果玉米。

　　能人带头，政府搭台。今年10月，航头镇成立水果玉米共富联盟，来自龙头企业、能人大户、农户以及电商销售团队50余人集体签约加入，同时发布“航头水果玉米”区域公共品牌。

　　过去航头镇玉米产业小散弱，更谈不上打造品牌。“成立‘水果玉米共富联盟’，能促进产业高质量发展，带动乡亲们共同富裕。”航头镇农业与农村工作办公室负责人傅远辉介绍，加入共富联盟后，农户可每月在农业服务中心参加技术培训，种植环节有先期发展的能人大户指导，销售环节有专门的公司和电商平台统一收购、协助销售，这种模式将小农户纳入现代农业产业链，共享高质量发展红利。

　　村民董国成以前种植普通玉米收益较低，想改种水果玉米，因为种植门槛高、缺乏技术指导而不敢尝试。“加入联盟后，问题迎刃而解。”今年，董国成的10亩水果玉米增收15万元，这让他格外开心。

　　航川村党总支书记、村委会主任宁德良介绍，村里像董国成这样种植水果玉米的农户还有22户，水果玉米还为村集体每年增收40余万元，带动村民约100人就业，人均年增收可超8万元。

　　“大家富才是真的富。”建德市有关负责人介绍，将继续通过创建共富联盟、共富工坊、共富联合体等，做大做强水果玉米、草莓、乡村旅游等特色产业，扎实推动农村共同富裕。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月23日 18 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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