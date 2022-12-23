王明峰 李欣学

拿着金山茶，对着镜头，四川省通江县铁佛镇金山村党总支书记毛武和驻村第一书记程蝾开始直播带货。“效果比我们预想的还要好，第一次直播收到800余个订单，总交易额超过10万元。”程蝾说。

办好农村的事，要靠坚强有力的基层党组织，更要有一个好的带头人。今年以来，在参与浙川东西部协作的浙江省兰溪市支持下，通江县先后开展了15期村党组织书记和驻村第一书记直播专题培训，举行了民声坝坝会、支部结对共建等130余场次活动，充分发挥各村级党组织“领头雁”作用，全力推动村集体经济发展和乡村产业振兴。

“我选择返乡，就是想为村里做点实事。作为村里的带头人，壮大集体经济，我必须做‘敢吃螃蟹的人’。”诺江镇秋锦山村党总支书记屈昭顺带领全村村民种植了3000余亩蓝莓，每亩收入1.5万余元。在屈昭顺的示范带动下，目前秋锦山村已有30多名农民工、退役军人返乡创业，带动周边100多位村民就近就业。

火车跑得快，全靠车头带。通江县委书记李玉甫说：“下一步，我们将持续推进‘头雁领航工程’‘巴山优才计划’，进一步优化村级后备人才，调优村干部队伍结构，建强基层党组织战斗堡垒，为乡村振兴提供坚强的人才支撑。”

《 人民日报 》（ 2022年12月23日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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