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赶订单、抓生产、扩产能

——湖南工业生产一线按下“加速键”见闻

2022年12月23日08:49 | 来源：新华社
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新华社长沙12月22日电（记者谢奔、白田田）陶瓷烧结窑、封装炉等高温设备火热运转，工人正紧张生产、装配陶瓷密封圈、继电器等产品，热火朝天赶订单。这是记者近日在安地亚斯电子陶瓷有限公司陶瓷工厂看到的场景。

眼下，正是工业企业冲刺全年生产目标任务的繁忙时期。记者走访了解到，疫情防控措施优化后，湖南许多工业企业在做好疫情防护的同时，加速推进复工复产，积极赶订单、抓生产、扩产能，生产活力持续释放。

安地亚斯是国家级专精特新“小巨人”企业，专业研发、生产先进电子陶瓷产品，产品被应用于新能源汽车、电子通信、智能电器、航天航空等领域。

“前不久，我们签下一笔新能源动力电池陶瓷密封圈订单，货值2000多万元，产品将直供一家头部新能源车企。”安地亚斯负责人康丁华告诉记者，11月份以来公司增加投资，订单量迎来新增长，月订单额已突破6000万元。

“疫情防控‘新十条’措施发布后，我们对市场的信心更足了，接下来我们将加快三期厂房建设，进一步扩大产能。”康丁华说。

在另一家钢铁新材企业华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（简称“VAMA”）的连续退火作业车间，近10米高的光整机设备轰鸣，大型传递带飞速滚动，将钢材原料加工成一卷卷汽车高强钢。

车间作业长肖兵向记者介绍，连日来，工厂机器设备满负荷运转，车间工人24小时“4班3倒”抓生产，11月份以来3次刷新了产量纪录，目前每小时能下线120吨钢材，产能比去年同期提高近10%。公司45万吨新型镀锌生产线项目也在加速收尾，年前即将投产。

“我们在紧抓生产的同时，对疫情防控也不懈怠。”VAMA公司安全环保部部长贺先贵说，近期公司落实疫情防控优化举措，每周在厂区安排三次全员核酸检测，提前备足口罩、酒精、药品等防疫物资，还为员工发放防疫手册，指导员工规范个人防护、科学应对疫情。

许多企业此前放缓的扩产项目建设也按下“加速键”。来到娄底市经开区涟钢电磁材料一期项目工地，数十台挖掘机、吊车、装载设备在忙碌作业，占地200多亩的主体建筑结构基本成型。现场施工负责人介绍，随着物流运输恢复通畅，该项目建设节奏加快，预计明年6月可投产，将扩大硅钢产能近80万吨。

此外，湖南湘江新区安牧泉高端芯片先进封装测试扩产项目、望城经开区德赛电池储能电芯项目、韶山高新区新能源新材料产业园建设项目等一批产业项目正利用晴好天气，铆足干劲赶进度、抢工期。

湖南省工信厅有关负责人介绍，今年以来，湖南出台稳工业“26条”，推进产业发展“万千百”工程，加快重点产业项目投资进度、建设进度、投产进度。1至10月，全省规模工业营收和利润总额同比分别增长11.4%、6.2%。疫情防控“新十条”发布后，湖南多地加快帮扶措施落地实施，针对工业企业在物流、供电、招工、用地等方面的难题打出政策“组合拳”，推进企业复工复产，创造条件支持企业扩建扩产。

(责编：王震、陈键)
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