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“全球买、全国卖”，鲁北海蜇村重现红火交易

邵琨
2022年12月23日08:53 | 来源：新华社
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“大伙儿抓点紧，把这600桶装车，装好了马上发往天津……”临近年底，在山东省滨州市沾化区冯家镇王尔庄海蜇批发市场，十几个装卸工人正在搬运加工好的巴基斯坦海蜇。

冯家镇位于渤海湾南岸，是退海之地，镇内河流纵横、水系密布，水产资源丰富，当地素有海上捕捞和海产经营的传统。20世纪90年代，冯家镇政府和王尔庄村党支部筹资建成了王尔庄海蜇批发市场，经过多年的发展，王尔庄海蜇批发市场经营范围已辐射全国各地及印度尼西亚、韩国、俄罗斯等几十个国家和地区。

以往，每年的12月到农历春节期间是王尔庄海蜇交易的高峰期，日交易量达100吨，日交易额300余万元，市场上的运输车络绎不绝。但受新冠肺炎疫情影响，市场前一阵变得冷冷清清。王尔庄村党支部书记、村委会主任田明利说：“我们村经营的大部分都是国外海蜇。到了港口要消杀，再加上物流运输受限，前阵子两个多月都进不来一批货。”

疫情防控“新十条”发布后，王尔庄海蜇批发市场逐渐恢复往日的活力。田明利介绍，现在的日交易量已经有六七十吨了，红火的气氛回来了。“我们王尔庄人从世界各地买海蜇，加工后再卖往全国各地，我们开玩笑说自己是‘全球买、全国卖’。”

这几天，王尔庄村党支部忙活着协调交通物流企业，向贸易伙伴广发邀请函，还邀请“网红”直播带货，带领海蜇经营户开启年终岁末的冲刺。

“我手里拿的是即食海蜇，口感清脆，保留了海蜇独有的鲜脆，携带方便……”王尔庄村村民王希龙“重启”了他的直播带货工作。“订单特别多，但是之前很多货都发不过去，只能干着急。现在物流顺畅了，四五天时间，我们已经往上海、福州等地发了3吨货。”王希龙说。

为保障市场运营，冯家镇采取市外车辆报备和员工健康监测制度，为市场配备充足防疫物资，每日对市场多次消毒，建立消费者实名登记制度，让商品可全程追溯，为客商提供安全的消费环境。

海蜇经营户王英奎告诉记者，红头海蜇是市面上的“上等货”，每公斤批发价90元左右，3公斤一箱的放到市场上能卖300多元，供不应求。王英奎说：“现在正是印度、巴基斯坦、墨西哥的海蜇大量上市的季节，明年春天，就该卖越南等国家的海蜇了。”

据了解，全世界45%的海蜇、全国75%的海蜇在此交易。在这里，客户能买到来自世界各地的近40种海蜇。田明利盘算着，明年5月，王尔庄海蜇批发市场改造完成后，村党支部成立海蜇市场监管委员会，引导海蜇标准化生产、统一化经营，年产值有望突破15亿元。

新华社济南12月21日电

(责编：王震、陈键)
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