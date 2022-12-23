人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

山东日照港科技赋能畅通能源保供通道

2022年12月23日08:55 | 来源：新华社
小字号

　　新华社济南12月21日电（记者郭绪雷）今年以来，山东港口日照港以科技赋能，畅通能源保供通道，年度铁路拖运量首次突破亿吨大关，年吞吐量同比增长6.2%，提前21天超2021年全年总量。

　　山东港口日照港是我国“西煤东运、北煤南运”战略实施的主要沿海港口，是国家煤炭储备基地，拥有瓦日、新菏兖日两条千公里干线铁路直通港区，铁路沿线15个无水港把港口服务延伸到山东、山西、陕西、河南、河北等腹地。

　　走进山东港口日照港大宗干散货智慧绿色示范作业区，钢铁长廊纵横交错，红色的堆取料机忙碌堆取煤炭，铁路线上一节节车厢等待装运。在路港集疏运指挥中心，高清显示屏上闪烁着不同颜色的调度线路，生产调度、涉铁调度、场区调度等一目了然。日照港铁运公司生产业务室副主任陈林介绍，路港集疏运指挥中心就像港口的“智慧大脑”，能实现路港运输作业信息互通共享、运输组织高效畅通和煤炭装运提质增效。

　　依托山东港口一体化改革发展，山东港口日照港以科技赋能，不断加快实施大宗干散货作业流程化、无人化、智能化建设。

　　为满足近十种车厢类型的卸车作业，由山东港口日照港张守波团队自主设计翻车机自动摘钩系统，摘钩成功率达到100%，配合自动清车、自动给料、车型识别等系统，实现了翻车机作业全过程无人化，作业效率提升了12%；采用超级电容作为牵车机储能设备，通过“自动装车系统+电牵智慧”智能化火车联合装车楼作业模式，装车效率提高了2.75倍；自主创新全天候堆场多融合智能建模系统，自动生成最优堆取料策略，建模时间小于10秒，相较于传统建模方式效率提高了99%。

　　“我们将进一步为作业区量身定制‘5G+数字中台+AI数字孪生’智慧核心，以科技赋能开启大宗干散货码头智能化运营新模式，畅通能源保供大通道。”山东港口日照港石臼港区南区建设现场指挥张守波说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
疏堵点接断点 加速畅联交通网
　　高速公路货车通行量日均值回升至720万辆，比低谷时上涨超过100万辆；主要航空公司日均航班量持续回暖；铁路货运量创下近期新高…… 随着疫情防控措施持续优化，交通运输网络疏堵点、接断点，进一步畅通“主动脉”“微循环”，为经济社会发展注入无限生机与活力。 时不我待，货运物流“跑起来” 12月12日21时46分，宁夏中卫市海原县李旺镇的货车司机李进忠在朋友圈发了一条信息：留个纪念。…
推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项
　　人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部