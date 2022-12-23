新华社济南12月21日电（记者郭绪雷）今年以来，山东港口日照港以科技赋能，畅通能源保供通道，年度铁路拖运量首次突破亿吨大关，年吞吐量同比增长6.2%，提前21天超2021年全年总量。

山东港口日照港是我国“西煤东运、北煤南运”战略实施的主要沿海港口，是国家煤炭储备基地，拥有瓦日、新菏兖日两条千公里干线铁路直通港区，铁路沿线15个无水港把港口服务延伸到山东、山西、陕西、河南、河北等腹地。

走进山东港口日照港大宗干散货智慧绿色示范作业区，钢铁长廊纵横交错，红色的堆取料机忙碌堆取煤炭，铁路线上一节节车厢等待装运。在路港集疏运指挥中心，高清显示屏上闪烁着不同颜色的调度线路，生产调度、涉铁调度、场区调度等一目了然。日照港铁运公司生产业务室副主任陈林介绍，路港集疏运指挥中心就像港口的“智慧大脑”，能实现路港运输作业信息互通共享、运输组织高效畅通和煤炭装运提质增效。

依托山东港口一体化改革发展，山东港口日照港以科技赋能，不断加快实施大宗干散货作业流程化、无人化、智能化建设。

为满足近十种车厢类型的卸车作业，由山东港口日照港张守波团队自主设计翻车机自动摘钩系统，摘钩成功率达到100%，配合自动清车、自动给料、车型识别等系统，实现了翻车机作业全过程无人化，作业效率提升了12%；采用超级电容作为牵车机储能设备，通过“自动装车系统+电牵智慧”智能化火车联合装车楼作业模式，装车效率提高了2.75倍；自主创新全天候堆场多融合智能建模系统，自动生成最优堆取料策略，建模时间小于10秒，相较于传统建模方式效率提高了99%。

“我们将进一步为作业区量身定制‘5G+数字中台+AI数字孪生’智慧核心，以科技赋能开启大宗干散货码头智能化运营新模式，畅通能源保供大通道。”山东港口日照港石臼港区南区建设现场指挥张守波说。

(责编：王震、陈键)

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