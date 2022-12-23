黄书波

“没想到，我们申请仅一天，200多万元的增值税留抵退税就到账了。”浙江浔味堂股份有限公司负责人都勤学近日在收到退税款后，为湖州市南浔区的“营商环境监测”工作点赞，“这将大大缓解企业资金紧张的困境”。

疫情下物流运输困难，原材料价格上涨，加上部分订单无法及时出货，致使经营半成品食材的浔味堂流动资金周转不开。南浔区纪委监委驻区政府办纪检监察组从设置在浔味堂的“营商环境监测点”获悉这一情况后，第一时间联系税务部门落实了减税降费政策。

今年以来，为优化营商环境，南浔区纪委监委坚持问题导向，启动了“营商环境监测”工作，在全区206家重点企业设置了“营商环境监测点”，并选聘“两代表一委员”和党员担任监测点联络员，定期收集涉及营商环境的问题，以主动监督、靠前监督的作为助企纾困，营造良好的营商环境。

南浔区纪委监委相关负责人介绍，设立“营商环境监测点”，就是将监督的“探头”架到最前线，紧盯职能部门在服务效能、公正执法、工作作风、清正廉洁等7个方面问题，助力企业解决经营过程中的难点、痛点和堵点，为优化营商环境监督执纪找准“靶心”。

记者了解到，“营商环境监测点”设立以来，南浔区纪委监委已收集意见建议132条，并督促政府职能部门加速解决了“一对一指导企业有序复工复产”“召开线上招聘会补齐企业需求短板”“窗口前移加速办理经营范围变更登记”等80余个问题，受到企业的欢迎。

“优化营商环境，只有进行时，没有完成时。”区纪委监委相关负责人表示，“下一步我们将把精准监督与常态化监督相结合，全体纪检监察干部既当监督员又当服务员，督促各级各部门持续优化作风，推动营商环境再优化。”

(责编：王震、陈键)

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