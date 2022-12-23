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把好财政资金第一道关 多地探索创新财政评审工作

2022年12月23日10:31 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者任妍）财政资金是经济社会快速发展的基石之一。如何有效使用财政资金，让这一稀缺性资源发挥最大的边际效益，是财政部门重点担负的职责。

记者了解到，今年以来，多地以财政评审全面提升为工作抓手，持续提高财政资金分配效率和使用效益。

在山东省德州市庆云县，当地财政局修订出台《庆云县财政局政府投资项目预算评审工作实施细则》《投资评审项目造价复核实施细则》等一系列制度文件，从管理对象、管理范围、管理节点、管理流程和防范风险等方面进行规范和完善，使财政投资评审工作制度化、规范化。

同时，聚焦工作创新，通过组织召开政府公路工程预算标准体系建设专题研讨会等方式，在全市开展完成政府公路工程预算标准体系的制定，促使评审由单一、纯粹的“项目评审”向“标准评审”转变。

在广东省湛江市，当地财政局印发《市级财政资金绩效评审内部工作规程（试行）》，明确“三严格”措施，全面规范市级财政资金事前绩效评审内部工作程序。通过明确职责分工，严格厘清评审范围；规范评审程序，严格执行确保实效；强化绩效导向，严格评审结果运用等方式，为财政资金把好第一道关口。

在四川省绵竹市，当地财政局则通过业务培训和各类专业知识讲座提高财政投资评审队伍的综合素质，并通过线上报审电子资料和线下递交纸质资料相结合的方式，减少建设单位往返跑，不断提升评审效率。

业内专家认为，财政评审的规范性、安全性和创新性，将为各地进一步强化预算管理、提高财政资金使用效率提供重要支撑。

(责编：王仁宏、高雷)
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