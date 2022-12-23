互联网营销师、在线学习服务师、城市管理网格员……求职路上，越多越多的年轻人开始拥抱新职业，开辟职业“新赛道”。158个新职业，涌动经济新活力，释放就业新空间。

——净增158个新职业

在深圳市格兰达装备产业园的云控室内，入职不久的陈泽铭正聚精会神地看着驾驶模拟器的电子显示屏。这张电子屏是美团基于智能调度系统构建的物流路网显示器，会实时显示每一辆自动配送车的行进路线。

几个月前，陈泽铭毕业于深圳职业技术学院机电工程学院，专业对口工作多是传统制造岗位。原本他会进入一家车企的生产线，但数字经济的发展以及产业数字化转型的加快，为他提供了新选择——成为一名“自动配送车云控安全员”。

在“世界工厂”珠江三角洲地区，传统产业升级迭代，新兴产业迅速崛起。包括工业机器人系统操作员在内的新职业的岗位人才需求，呈现快速增长态势。其中，作为电气电子产品制造大省，广东省电气电子产品环保检测员的需求总量预计达80万人。

在数字经济发展中催生数字职业；在碳达峰碳中和的发展目标要求下涌现绿色职业；在新阶段新理念新格局和人民美好生活的需要中孕育新职业……放眼全国，随着我国经济结构持续优化，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，职业变迁加速，新职业新工种不断涌现。

近日，《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》正式发布，与2015年版大典相比，新版大典净增了158个新职业，现在职业数达到1639个。新版大典共标注了97个数字职业，占职业总数的6%。同时，延续2015年版大典对绿色职业标注的做法，标注了134个绿色职业，占职业总数的8%。

此外，专业技术人员大类中，增设了密码工程技术人员、碳管理工程技术人员、金融科技师等29个新职业。

“我国经济高质量发展迈出坚实步伐，新就业形态和新的工作内容不断涌现。我国政府高度重视劳动力市场的新变化，并不断将其中发展较为成熟、价值引领作用明显、对未来产业支撑作用巨大的就业形态或工作内容固定下来，成为新职业。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚对《经济参考报》记者表示。

——释放千万就业空间

今年高校毕业生总规模达到1076万人，规模首次突破千万。教育部预计，明年高校毕业生规模将达1158万人，同比再增加82万人。

在这样的背景下，新职业的涌现，为广大毕业生提供了更广阔的就业选择。

在“电商之都”杭州，一大批企业加快数字化转型，不少毕业生投身于“数字职业”。

浙江商业职业技术学院学生、数字化管理师周博扬刚刚入职了杭州一家科技公司，实习期月薪即可达6000元。不久前，周博扬在钉钉平台考取了数字化管理师初级证书，收到了不少企业的橄榄枝。“我在工作中能接触到大量数字化转型前、转型中和转型后的企业，也了解到不同企业数字化转型的难点痛点。”周博扬庆幸找到了未来的职业目标和方向。

新职业新工种打开了“新赛道”，释放出巨大的就业新空间。《新职业在线学习平台发展报告》显示，新职业人才需求规模庞大，到2025年，预计人才需求超3000万。其中，人工智能人才需求近500万、物联网安装调试员需求近500万、电子竞技员需求近200万、数字化管理师人才缺口近千万。

有关报告显示，“80后”和“90后”成为新职业从业者的主力军，占比超过90%。其中，1990年以后出生的新职业从业者占据半壁江山，1995年以后出生的新职业从业者占比超过22%，他们大多处于刚毕业或毕业不久的状态。新职业为处于择业期的青年提供了更加多元的就业选择。

——带动产业快速发展

新职业反映着新需求，蕴藏着新机遇，推动着新经济。

在山东省内单体最大、综合能力最强的国华跨境电商直播基地里，有200多名主播，分布在300个直播间里直播带货。面对疫情冲击，这个直播基地主播带货销量却逆势上涨，吸纳就业能力也进一步增强，包括多位高校毕业生在内，今年新增从业人员400多名。

“近年来，由于电商网购、线上服务、平台配送等新业态迅猛发展，为就业拓展了新空间，临沂市罗庄区精准施策，不断扩大岗位供给，鼓励新业态企业增岗拓岗，推动产业优化升级。”临沂市罗庄区公共就业和人才服务中心主任李兆星说。

根据中国人民大学课题组此前测算，淘宝直播共带动直接和间接就业机会173.1万个。截至目前，淘宝直播“村播计划”已累计开播超过300万场，带动800万个农产品销售超1.3亿单。今年“双11”，有平台面向所有淘宝主播发出“农货多一件”倡议，希望每一个直播间能多带一件农货，让更多优质农产品被看到。

近年来，人社部陆续颁布74个新职业，新版大典将这些新职业纳入，提升了新职业的社会认同度，引导更多技能人才加入新职业。在业内人士看来，新职业的发展为新经济、新业态的发展提供了人才支撑，推动经济社会高质量发展。

“新职业的产生是经济发展和技术进步的结果。新职业的类别涉及智能制造、数字经济、社会服务需求等。不断引导劳动者走进新职业，满足新职业人才需求，提升适合新职业的技能，可以促进我国制造业产业转型升级，推动社会进入高效率数字经济时代，提升社会服务精细化水平。”张成刚说。（记者 班娟娟）

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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