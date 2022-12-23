人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

推动高质量发展 业界加快建设优质白酒产业集群

人民网记者 孙博洋
2022年12月23日11:55 | 来源：人民网
小字号

“谋划好明年工作要继续坚持稳中求进、稳中向好，以‘稳’应变、以‘进’固稳，拔节起势，实现质的有效提升和量的合理增长。”五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在近日举行的五粮液第二十六届1218共商共建共享大会上如上表示。

在本届大会上，曾从钦表示，对标世界一流企业战略目标，产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代是集团未来发展的主攻方向。

在“产品卓越”方面，将全面筑牢生态屏障，坚持生态优先、绿色发展，打造生态化园区、实现生态化生产、提供生态化产品；着力提升优质产能，高标准升级打造现代化酿酒专用粮生产基地，大力实施高质量倍增工程；持续加强产品创新，坚持品质导向、风味导向、健康导向，创新酒体开发体系和产品研发体系，加大高端化个性化文化产品开发力度，持续完善产品体系。

在“品牌卓著”方面，将加强品牌文化建设，加快中国白酒文化圣地、世界一流酒企门户区建设，全力打造“世界白酒活化博物馆”；突出品牌特色打造，加强独具特色的五字文化、和美文化研究，深挖“和美五粮”独特内涵；创新品牌文化传播，持续占位重大活动和平台，强化高端消费圈层和消费者深度培育，系统打造和美IP，持续提升市场影响力。

在“创新领先”方面，将强化技术引领，传承“种、酿、选、陈、调”美酒五字诀，强化窖池老熟、风味物质、健康机理等关键技术攻关，着力提升产品品质；强化数字赋能，运用数字技术贯通供应端、生产端、需求端，大力推动智慧门店建设，全面深化基于数字化的商业模式创新和管理模式创新；强化营销变革，完善“总部抓总、战区主战”运行模式，积极构建和美营销模式，着力提升高质量市场份额。

在“治理现代”方面，将提升上市公司运作水平，打造国有控股上市公司规范发展新标杆，提升ESG整体评级水平；持续加强体制机制建设，聚焦重点领域和关键环节改革，服务好消费者、经销商、投资者，健全公平公正公开的选商、扶商、惠商机制；大力培育现代产业人才，加强非遗传承人培养，分类分级打造好产业工人、技术人才、营销铁军、管理人才、高管团队五支队伍。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年铁路春运火车票12月24日开始发售
　　人民网北京12月23日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年铁路春运自1月7日开始，2月15日结束。春运期间，铁路部门将更好统筹疫情防控和春运组织，不断提升铁路运输服务品质。…
开通倒计时！新型CR200J“复兴号”动车组首次亮相
　　人民网北京12月23日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，12月23日8时40分，一列新型CR200J“复兴号”动车组准点从成都南站发出，驶往攀枝花南站，这是新型CR200J“复兴号”动车组首次上线亮相。 此次上线首秀的CR200J型“复兴号”动车组由中车唐山机车车辆有限公司和中车大连机车车辆有限公司联合研制生产，采用低阻力流线头型和车体平顺化设计，降低了空气阻力，增强了线条感。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部