人民网记者 孙博洋

“谋划好明年工作要继续坚持稳中求进、稳中向好，以‘稳’应变、以‘进’固稳，拔节起势，实现质的有效提升和量的合理增长。”五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦在近日举行的五粮液第二十六届1218共商共建共享大会上如上表示。

在本届大会上，曾从钦表示，对标世界一流企业战略目标，产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代是集团未来发展的主攻方向。

在“产品卓越”方面，将全面筑牢生态屏障，坚持生态优先、绿色发展，打造生态化园区、实现生态化生产、提供生态化产品；着力提升优质产能，高标准升级打造现代化酿酒专用粮生产基地，大力实施高质量倍增工程；持续加强产品创新，坚持品质导向、风味导向、健康导向，创新酒体开发体系和产品研发体系，加大高端化个性化文化产品开发力度，持续完善产品体系。

在“品牌卓著”方面，将加强品牌文化建设，加快中国白酒文化圣地、世界一流酒企门户区建设，全力打造“世界白酒活化博物馆”；突出品牌特色打造，加强独具特色的五字文化、和美文化研究，深挖“和美五粮”独特内涵；创新品牌文化传播，持续占位重大活动和平台，强化高端消费圈层和消费者深度培育，系统打造和美IP，持续提升市场影响力。

在“创新领先”方面，将强化技术引领，传承“种、酿、选、陈、调”美酒五字诀，强化窖池老熟、风味物质、健康机理等关键技术攻关，着力提升产品品质；强化数字赋能，运用数字技术贯通供应端、生产端、需求端，大力推动智慧门店建设，全面深化基于数字化的商业模式创新和管理模式创新；强化营销变革，完善“总部抓总、战区主战”运行模式，积极构建和美营销模式，着力提升高质量市场份额。

在“治理现代”方面，将提升上市公司运作水平，打造国有控股上市公司规范发展新标杆，提升ESG整体评级水平；持续加强体制机制建设，聚焦重点领域和关键环节改革，服务好消费者、经销商、投资者，健全公平公正公开的选商、扶商、惠商机制；大力培育现代产业人才，加强非遗传承人培养，分类分级打造好产业工人、技术人才、营销铁军、管理人才、高管团队五支队伍。

(责编：王仁宏、高雷)

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