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中国能建在辽宁朝阳、甘肃酒泉5个重点项目集中开工

2022年12月23日14:18 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：总投资超200亿！中国能建在辽宁朝阳、甘肃酒泉5个重点项目集中开工

　　12月21日，中国能建辽宁朝阳市、甘肃酒泉市重点项目发布暨两地项目开工（奠基）仪式以视频+现场方式举行，5个战略性、引领性、示范性项目集中开工，总投资超200亿元。

　　此次集中开工的项目普遍具有科技含量高、创新示范强、场景范围广等显著特点，涵盖压缩空气储能、风光氢储一体化以及源网荷储一体化等领域，总装机容量达2555兆瓦，分别为辽宁朝阳、甘肃酒泉300兆瓦压缩空气储能电站示范工程，甘肃酒泉经开区20万千瓦源网荷储一体化项目，辽宁建平源网荷储一体化与膨润土资源综合利用项目、甘肃酒泉风光氢储及氢能综合利用一体化示范工程。其中，辽宁朝阳、甘肃酒泉两个300兆瓦压缩空气储能电站示范项目采用中国能建压缩空气储能电站系统解决方案，是全球首台（套）300兆瓦人工硐室压缩空气储能项目，破解了压缩空气储能受地理条件制约的世界性难题，在技术路线、解决方案和产业生态均处于领先地位。

　　中国能建党委书记、董事长宋海良在北京会场出席活动并致辞，甘肃省副省长程晓波来函祝贺，辽宁朝阳市委副书记、市政府党组书记、市长谢卫东在朝阳会场致辞。朝阳、酒泉两市相关负责人分别在朝阳、酒泉会场出席开工仪式，并为项目培土奠基。开工仪式上，中国能建与酒泉市政府签订全面战略合作协议，并为酒泉中能清洁能源技术和产业研究院揭牌。

　　据悉，辽宁、甘肃两地一批重点项目落地，将有利于地方上下游产业链的延伸发展，促进地方区域经济发展，推动新型储能技术高端发展，风光氢储及氢能综合利用一体化和膨润土资源综合利用技术进步，优化两地能源结构。在本次发布项目的带动下，中国能建还将加速在两省的产业布局，促进更多新技术、新产业、新模式加速在两地落地，全力打造绿色低碳的现代产业链，与当地各级政府在更多领域、更深层次开展更加务实的合作。（记者 张意）

(责编：曹淼、李源)
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