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坚持创新驱动 民营企业加快实现高质量发展

2022年12月23日21:31 | 来源：央视新闻客户端
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　　我国民营企业不断加大创新力度，提升供给质量和水平，推动产业加快实现高质量发展。

　　最近这段时间，贵阳的新能源汽车用户用车的感受越来越方便，宁德时代在贵阳同时投运了4座换电站，这种新型换电站采取组合换电解决方案，用户只需3分钟就能换上满电的电池，更为重要的是，换电站可以满足多个不同品牌车型更换电池，实现了补电自由。这和宁德时代越来越高的市场占有率密切相关，2017年开始，宁德时代连续五年全球动力电池使用量第一，全球市占率达到了35.3%。

　　宁德时代董事长助理 孟祥峰：我们坚定不移地瞄准实体经济，瞄准制造业和新能源产业。我们先后在国内建设了11个生产基地，解决了10多万人的就业。今年前三季度，产值超过2000亿元。

　　多年来，宁德时代以创新为发展根本，建立了材料及材料体系、系统结构、绿色极限制造、商业模式四大创新体系。企业研发人员超过14000人，其中21世纪创新实验室已成为全球能源存储转化前沿技术的研发高地。2022年前三季度，企业研发投入106亿元，已布局国内外专利近1.5万项。

　　宁德时代董事长助理 孟祥峰宁德时代一直对国家的经济发展充满信心，也对国家支持民营经济充满信心。宁德时代将继续发挥民营企业优势，坚持创新驱动，坚持高质量发展，继续立足中国，面向全球，做好世界一流的新能源品牌和创新科技公司，为国家经济发展和全球绿色转型做出卓越贡献。

　　随着创新驱动发展战略的深入实施，企业的科技创新主体地位越来越重要，民营企业创新步伐不断加快，在格力电器能源互联网创新中心，技术人员正在召开光伏未来屋技术评审会，这项新技术实现了空调、储能、光伏的协同作业。

　　格力电器新能源环境技术研究院院长 赵志刚现在相关技术产品已经用在了像深圳、雄安、大同、苏州以及明年的亚运萧山，直流产品能更好提高我们生产生活的安全性，推进低碳化水平，进一步践行国家“双碳”的战略。

　　应用新技术的全直流生态系统，包含了光伏清洁发电、储能安全备电、空调高效用电等特点，具有突出的节能性、智能性和经济性，正在全国试点应用和推广。格力电器坚持创新驱动发展战略，已拥有超1.6万名科研人员，经过多年的技术积累，申请专利超10万项，拥有35项“国际领先”技术。

　　珠海格力电器股份有限公司董事 张伟中央经济工作会议中强调坚持“两个毫不动摇”，这为各类市场主体，特别是民营经济的高质量发展提供了根本遵循，坚定了我们对于未来发展的信心，格力电器将继续坚持自主创新，不断加大研发投入和科技攻关，在节能、健康、舒适等方面打造更多高品质产品，更好地满足消费者对美好生活的需要。

　　敏锐捕捉市场需求，持续加大研发力度，一批民营企业在自主创新之路上不断突破，也成为推动中国经济实现高质量发展的重要力量。

(责编：白宇、牛镛)
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