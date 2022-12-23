新华社北京12月23日电 为切实维护人民群众财产安全，进一步规范证券活动网上信息内容，中央网信办秘书局、中国证监会办公厅近日印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》，将建立健全常态长效工作机制，最大限度压缩股市“黑嘴”、非法荐股活动网络生存空间，切实维护清朗网络空间和社会和谐稳定。

治理工作将清理处置涉非法证券活动的信息、账号和网站，压实网站平台信息内容管理主体责任，组织开展全面自查，及时清理处置未取得证券投资咨询业务许可的机构、未登记为证券投资咨询从业人员的个人提供证券投资建议等涉非法荐股的信息和账号。严格落实证券业务必须持牌经营要求，指导网站平台、移动应用程序商店将核验证券服务资质作为开展证券领域业务合作、应用程序上架的前置程序。同时，还将建立健全非法证券活动网上信息内容常态化处置工作机制，指导网站平台规范开展非法证券活动网上信息内容举报受理工作。

(责编：袁勃、牛镛)

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