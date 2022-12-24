本报记者 陈一鸣

在智利首都圣地亚哥街头，一辆白色纯电动客车稳稳行驶。到站停靠后，等候的乘客井然有序地排队上车试乘。这辆客车是中国宇通客车股份有限公司的高端纯电动客车T13E，于今年7月在智利交付使用。“乘坐非常舒适，空调系统、USB手机充电接口、轮椅区、下车按钮和低地板设计等人性化配置一应俱全，真是太棒了！”当地市民何塞兴奋地与本报记者分享着试乘体验。

2019年，智利宣布将努力于2050年实现碳中和。近年来，智利积极推动绿色交通，倡导低碳出行，促进清洁能源发展，鼓励全国公共交通系统采用纯电动客车，并计划到2040年把全国公共汽车全部替换为新能源机动车。2019年1月，宇通向智利一次性交付100台E12纯电动客车，标志着智利正式开始公共交通电动化进程。截至目前，宇通、比亚迪等多家中国新能源车企已经累计向智利交付数百辆纯电动客车。

如今，从智利最北端的阿里卡市、北部矿区，到首都圣地亚哥，再到与南极洲隔海峡相望的蓬塔阿雷纳斯市，中国纯电动客车穿梭在街头巷尾，已深度融入当地民众的日常生活。据当地媒体报道，与传统柴油公交车相比，圣地亚哥已投入运营的纯电动公交车噪声降低25%至70%，运营成本削减76%，维修成本节约25%，每年可减少二氧化碳排放量约2.5吨。“来自中国的纯电动公交车不仅改善了乘客体验，还为智利推动减排、建设更清洁城市提供帮助。”智利塔尔卡大学工程系学者克里斯蒂安·加西亚表示。

智利是第一个与新中国建交的南美国家，是第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国签署双边自贸协定并率先实现升级的拉美国家，更是共建“一带一路”的重要合作伙伴。作为一个太阳能、风能、潮汐能和地热资源丰富的国家，智利亟须建设储能项目，合理运用可再生资源，希望同中国加强相关领域的合作。

“中国企业为我们提供了产品技术、解决方案和行业标准，帮助我们完善绿色交通发展体系，向实现碳中和目标更进一步。”智利太平洋基金会执行主任莱顿表示，作为世界第二大经济体，中国倡议坚持人与自然和谐相处，积极应对气候变化，推动绿色低碳转型，努力建设地球生命共同体，得到国际社会广泛认可。她格外重视中国通过科技应对复杂气候挑战的努力，尤其是对火电、钢铁、水泥、化工、有色金属、交通等行业开展深度脱碳技术研究的巨大决心，希望可以将相关技术和成功经验引进到包括智利在内的其他APEC经济体。

莱顿也注意到，APEC合作机制为深化智中两国绿色低碳合作注入了更多动力。“中方通过鼓励新能源汽车等绿色环保产品扩大出口、支持企业扩大在绿色经济领域对外投资等举措，推动亚太区域绿色发展。相信各经济体深度参与APEC平台下政策研讨，将进一步推动区域绿色发展，也将为智中两国绿色合作开拓更多渠道。”莱顿说。

(责编：袁勃、牛镛)

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