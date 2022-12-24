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商务部介绍稳外贸工作措施 支持外贸企业开展供采对接

2022年12月24日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：支持外贸企业开展供采对接

　　本报北京12月23日讯（记者冯其予）当前，外贸形势复杂严峻，不少外贸企业在手订单不同程度下滑，一些劳动密集型产品受影响较大。近日，各地纷纷助力外贸企业“出海”洽谈、促进贸易、开拓市场。在23日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部将继续指导各地方，支持广大外贸企业开展贸易促进和供采对接，更大力度推动外贸稳规模、优结构。

　　一方面，商务部将继续支持各地方利用商务包机和商业航班资源，便利外贸企业人员出境参加展会、开展商洽等商务活动。同时，还将适时推动优化对入境人员的服务保障措施，为境外商务人员来华开展商务洽谈活动提供更多便利。

　　另一方面，商务部将会同各地方加大对企业参展的支持力度，研究符合条件的展会适时重启线下展，继续高质量培育线上展。积极支持有条件的地方扩大境外办展规模，服务更多外贸企业。

　　此外，束珏婷表示，针对部分中小外贸企业反映海外市场信息获取难、贵的问题，商务部将指导地方、相关机构提升海外市场信息服务供给能力，支持中小外贸企业获得更多优质信息服务。

(责编：罗知之、陈键)
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