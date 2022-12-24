“三农”向好 全局主动
2022年12月24日17:06 | 来源：央视新闻客户端
小字号
冬至时节，贵州各地抢抓农时，扦插、换盆、修剪、松土、管护幼苗；江苏淮安洪泽区，农户们忙着打理大棚，加紧对各类农作物进行除草、御寒等农事管理；河北石家庄农民开展冬管、冬种、冬收工作……
“从世界百年未有之大变局看，稳住农业基本盘、守好‘三农’基础是应变局、开新局的‘压舱石’。对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，‘三农’向好，全局主动。”
习近平总书记强调，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。
这块应变局、开新局的“压舱石”稳不稳？一组数据道出答案——
“让老乡们生活越来越红火。”今年10月，习近平总书记在陕西延安考察时指出，全面推进乡村振兴，把富民政策一项一项落实好，加快推进农业农村现代化。
眼下，乡村产业蓬勃发展，乡村建设全面推开，农民收入稳步增加，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴迈出坚实步伐。
今年年底，全国将累计建成10亿亩高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。
全国各地，喜庆丰收的乡亲们，又在酝酿着新的奋斗。希望的田野，正播下新的期待。
总监制丨钱蔚 王姗姗
监制丨张鸥
制片人丨兴来
主编丨宁黎黎
编辑丨程昱
视觉丨江雨航
校对丨杨彩云
(责编：胡永秋、常雪梅)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》显示：养老观念呈现新特征 城市居民养老以三段式为主
- 人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）“城市居民对‘保险+养老服务’的需求不断提升，倾向选择离家近、离子女近和距离急救医院近的养老机构进行‘城心’养老。”《中国城市养老服务需求报告2022》（以下简称《报告》）显示，我国养老服务供给在种类、数量和质量三方面均有所提升，进一步激发了居民高质量、个性化需求，医疗、康复和护理是养老服务的核心需求，三段式养老被大部分居民认可。…
相关新闻
- 评论
- 关注