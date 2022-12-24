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“三农”向好 全局主动

2022年12月24日17:06 | 来源：央视新闻客户端
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　　冬至时节，贵州各地抢抓农时，扦插、换盆、修剪、松土、管护幼苗；江苏淮安洪泽区，农户们忙着打理大棚，加紧对各类农作物进行除草、御寒等农事管理；河北石家庄农民开展冬管、冬种、冬收工作……

　　“从世界百年未有之大变局看，稳住农业基本盘、守好‘三农’基础是应变局、开新局的‘压舱石’。对我们这样一个拥有14亿人口的大国来说，‘三农’向好，全局主动。”

　　习近平总书记强调，巩固拓展好脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

　　这块应变局、开新局的“压舱石”稳不稳？一组数据道出答案——

　　“让老乡们生活越来越红火。”今年10月，习近平总书记在陕西延安考察时指出，全面推进乡村振兴，把富民政策一项一项落实好，加快推进农业农村现代化。

　　眼下，乡村产业蓬勃发展，乡村建设全面推开，农民收入稳步增加，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴迈出坚实步伐。

　　今年年底，全国将累计建成10亿亩高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。

　　全国各地，喜庆丰收的乡亲们，又在酝酿着新的奋斗。希望的田野，正播下新的期待。

 

　　总监制丨钱蔚 王姗姗

　　监制丨张鸥

　　制片人丨兴来

　　主编丨宁黎黎

　　编辑丨程昱

　　视觉丨江雨航

　　校对丨杨彩云

(责编：胡永秋、常雪梅)
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