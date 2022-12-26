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动起来、忙起来 天山南北加快经济恢复回稳一线观察

刘红霞、潘莹
2022年12月26日08:33 | 来源：新华网
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原标题：从烟火气、忙碌劲儿看更好统筹丨动起来、忙起来——天山南北加快经济恢复回稳一线观察

　　车间里，生产线有序运转；工地上，工程车往来穿梭；街巷间，新疆特色美食飘香——连日来，随着疫情防控政策优化调整，记者深入天山南北采访调研看到，新疆复商复市步伐稳健，各地各部门抓好稳经济一揽子政策措施落地，推动经济恢复回稳。

　　12月14日，在喀什古城美食街上，商户正给客人准备小吃。（新华社记者刘红霞 摄）

　　夜幕降临，南疆喀什古城里，巷道交错，各式小彩灯温馨喜人。热气腾腾的面肺子、摆放整齐的烤羊蹄、香飘四溢的烤乳鸽……市民游客自觉佩戴口罩，保持社交距离的同时，享受着特色美食。

　　“我们坚决全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。”喀什市委书记药宁告诉记者，一方面“放”到位，全力畅通经济循环，另一方面“管”到位，严厉及时精准打击囤积居奇等借“疫”发财的违法违规行为。同时，喀什市准备了相当数量的“温暖包”，内有常用药品和防疫用品等，免费向群众发放，帮市民朋友更好做到自己是健康的第一责任人。

　　目光向北，数九寒冬，记者走进位于乌鲁木齐经开区（头屯河区）的陕汽新疆公司。车间外，白雪覆盖的停车场上，满是崭新的工程自卸车、公路运输牵引车，红的、绿的、黄的，格外醒目。车间内，U型组装流水线上，工人们正熟练完成发动机搭装、油液加注、驾驶室配备等工序，一片忙碌景象。

　　“公司生产的工程自卸车、公路运输牵引车等专用车产品，除了销往新疆市场，也越来越受到中亚市场青睐，在‘一带一路’沿线国家市场前景不错。”公司副总经理时新立说，11月底逐步有序恢复生产以来，公司已完成出口中亚的50台牵引车订单，目前正全力生产，确保年底前完成全年目标。

　　12月17日，帕米尔高原上，皑皑雪山下，不少货车在新疆卡拉苏口岸货物堆场等候出境。（新华社记者刘红霞 摄）

　　企业赶订单，海关忙通关。一排排集装箱货车在卡拉苏口岸货物堆场等待出境。卡拉苏海关副关长王飞告诉记者，海关实行闭环作业，不少关员已经几个月没有“出关”，与此同时每天有一二百车的货物顺利通关。

　　记者了解到，为抓好各项助企纾困政策落地，新疆展开点对点联系企业帮扶活动，重点协调解决“白名单”企业在产品销售、原材料和设备零配件采购、重点项目建设、物资运输等方面不通不畅等问题，打通企业产业链供应链堵点卡点，促进稳岗就业。

　　12月14日，在喀什综保区门前，货车有序等待通行。 （新华社记者刘红霞 摄）

　　来到喀什综保区，记者看到，综保区外，数十辆重型货车正列队有序等待办理通行手续，乍一看像是在停车场。综保区内，与几个月前相比，这片总面积3.56平方公里的土地正拔节生长。喀什综保区管委会主任马海涛告诉记者，今年已完工25万平方米的厂房和仓库建设，且完工前就早已“名花有主”。

　　据乌鲁木齐海关统计，今年前11个月，喀什综保区外贸进出口额231亿元，同比增长805.5%，占喀什地区外贸额的54.1%。同期，新疆整体外贸进出口2194亿元，同比增长59.8%，高于全国增速51.2个百分点，增速居全国首位。

　　记者了解到，新疆正进一步分门别类制定复工复产方案，积极推动人流、物流、资金流、信息流有序转动起来，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。

(责编：赵竹青、陈键)
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