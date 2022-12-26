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原标题：在建设农业强国中大显身手

中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出战略部署。

全国各地认真学习领会中央农村工作会议精神。大家表示，习近平总书记的重要讲话明确了当前和今后一个时期“三农”工作的目标任务、战略重点和主攻方向，具有十分重要的指导意义。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗。

铆足干劲加快建设农业强国

走进黑龙江省双鸭山市集贤县永胜农机合作社的农机库房，大马力拖拉机等各类农业机械，为今年的粮食丰收立下汗马功劳，在保养后尽数入库。

合作社理事长刘明坤笑着说：“今年我们种植了两万余亩大豆，通过良种、良法和良机的结合，平均亩产在400斤以上。”

“习近平总书记指出，农业强国是社会主义现代化强国的根基，满足人民美好生活需要、实现高质量发展、夯实国家安全基础，都离不开农业发展。这让我们广大农民感到很振奋。”刘明坤说，明年要引入先进农业机械和种植技术，为更多农户提供生产托管社会化服务，降低农业生产成本，提升粮食产量。

习近平总书记强调，要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国。

在南海之滨的海南三亚，从田间地头到实验室，来自全国各地的育种科研人员步履不停。连日来，中国农业科学院国家南繁研究院院长彭军一边带领团队开展攻关，一边频繁辗转各试验基地对接需求。

“习近平总书记提出，加快实现高水平农业科技自立自强。这让我们感到莫大的鼓舞。”彭军说，中国农业科学院正整合全院资源、创新运行机制支持“南繁硅谷”建设，围绕保障国家粮食安全、国民营养健康等重大需求，聚焦农业基础性重大科学问题和前沿育种技术持续开展研究。

在安徽省亳州市蒙城县小辛集乡，连片的大田里，冬小麦长势正好。蒙城县去年探索“一村两作区”改革新模式，将各村耕地划分为流转耕作区和自种耕作区，继续种地的农户在“自种区”经营，大户在“流转区”开展规模经营。

小辛集乡党委书记张朝阳说，深化农村改革，必须继续把住处理好农民和土地关系这条主线。“通过实行‘一村两作区’，培养了一批种粮大户。改革也充分尊重村民意愿，让一部分村民保留了土地，并通过农业社会化服务项目提高亩均收益约50元。”

张朝阳表示，2023年在继续推进“一村两作区”改革的同时，还将注重培养职业化农民，从政策层面强化对新型农业经营主体的收益保障力度，让广大农民在改革中分享更多成果。

切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给

“保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。”习近平总书记强调。

在江西省吉水县黄桥镇社下村千亩高标准农田建设现场，虽然天气渐寒，却一片繁忙火热的景象，机械在田间来回开展表土剥离，工人们正忙着修筑灌溉排水渠。

在一旁协调现场施工进度的社下村党支部副书记曾发智介绍，建设高标准农田让村民尝到了甜头，不仅“种得舒心、收得高产”，还在今年干旱时期起到关键作用，大大减少农民损失。

“习近平总书记强调逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，这让我们更加坚定了信心。”曾发智说，目前2022年计划新建的高标准农田已全线开工，下一步将加快项目进度，保质保量，争取明年春耕前全部完工并交付使用。

10年来持续攻关，一直扎根田间地头培育油菜优良品种的重庆市农业农村委油菜产业体系首席专家黄桃翠团队培育出庆油3号油菜新品种，亩产量能达到200公斤，含油量49.96%。

“把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里，习近平总书记的要求对科研工作者来说，是巨大的动力。”黄桃翠说，我们接下来要继续狠下苦功、真抓实干，争取育成高产、高油、早熟，又适宜机收的油菜品种，努力让农民更有奔头。

农机手减损田间“过招”、粮食烘干机开足马力、封闭式运粮车往来穿梭、智能仓储设备实时监测……今年的粮食收获季，在山东省德州市夏津县，围绕粮食生产全产业链，节粮减损茬茬压紧、环环相扣。

“节粮就等于增产，保障粮食安全，必须按照总书记的要求，在增产和减损两端同时发力，持续深化食物节约各项行动。”夏津县县委书记沙淑红表示，节粮减损既在田间地头，也在仓储运输、餐桌车间。夏津县将进一步推动“收储运加消”全链条节粮减损集成改革，实现开源与节流并重，助力端牢端稳中国饭碗。

努力建设宜居宜业和美乡村

数九寒冬，祖国西部边陲帕米尔高原，寒风凛冽、滴水成冰。新疆阿克陶县布伦口乡党委书记李文娟这几天忙着带领同事们琢磨明年产业发展的“新招”。

布伦口乡是典型的边境乡、牧区乡，乡里产业主要靠牦牛和旅游。

“习近平总书记重视增加农民收入问题，要求千方百计拓宽农民增收致富渠道。”李文娟说，来年我们将在牦牛和旅游深入融合上下功夫，一方面做大做强牦牛合作社，一方面在骑牦牛、看牦牛、领养牦牛上做文章，延伸产业链，让老百姓的腰包更鼓。

走进云南省宣威市东山镇三乐村，村内道路干净整洁，家家户户都有一个规整的小菜园，畜禽也都是圈养。过去村内鸡鸭遍地走，草堆、粪堆随处可见，环境脏乱差。

“习近平总书记指出，建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义。”宣威市委副书记叶旭军说，为引导乡村向和美宜居发展，当地因地制宜推进农村绿化、美化工程，还依托村规民约、评比等村民自治办法，让村民主动参与和美乡村建设。

叶旭军说，要对人居环境进行常态化治理，开展达标考核、星级评比和挂牌管理，打造精品示范村、美丽村庄、绿美乡村。

冬日阳光透过玻璃窗洒进来，十来个小朋友安静地听着绘本故事。这是湖南省汨罗市屈子祠镇屈子学校正在举行的一场“绘本漂流”活动 ，多种类型的图书从县城“漂流”到了这所农村学校的孩子手中。

汨罗市教育体育局局长楚军说，习近平总书记提出让农民就地过上现代文明生活，这让我们很有信心，农村教育会越办越好。

他介绍，汨罗着力完善农村寄宿制学校办学条件，投资1.2亿元，建设标准化乡镇学校运动场30个。下一步，汨罗市将进一步加大投入，提升农村寄宿制学校办学水平，完善相关配套设施。同时，政策向农村一线教师倾斜，进一步提升农村学校的办学质量。

（新华社北京12月25日电）

(责编：赵竹青、陈键)

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