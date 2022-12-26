原标题：恐龙捕食哺乳动物证据首现

一个国际研究小组在1.2亿年前的小盗龙化石中发现了这种小型恐龙的午餐。对该恐龙化石的重新分析发现，在其肋骨中存在哺乳动物的脚骨。这是恐龙以哺乳动物为食的第一个证据。研究结果近期发表在《古脊椎动物学杂志》上。

此次重新研究的化石是小盗龙化石，于2000年在中国辽宁省九佛堂组被发现。当时，研究小组将其追溯到大约1.2亿年前，尽管这块化石中间的大部分缺失，但它的肋骨部位仍然完好无损，清晰可见。

小盗龙是三趾恐龙，和它们较大的表亲一样，是食肉动物。它们生活在树上，与其它恐龙相比算是很小，大约是现代家猫大小。

研究人员通过对小盗龙化石的重新研究发现，其胸腔中有一只不到半英寸大小的右脚的化石。该化石曾属于一种小型哺乳动物，证明这只小盗龙曾捕食过一只老鼠大小的哺乳动物。

研究人员表示，到目前为止，还无法确定该脚化石属于哪种哺乳动物。它的脚趾很细，与现代负鼠相似，但更短。研究人员还在调查恐龙是否主动追赶并捕食哺乳动物，或者是否只是在觅食。他们指出，如果这种小盗龙有滑翔式的翅膀，就能让它俯冲下去，抓住更小的动物，就像在它腹中发现的那种骨骼。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经