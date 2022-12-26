人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

恐龙捕食哺乳动物证据首现

2022年12月26日08:45 | 来源：科技日报
小字号

原标题：恐龙捕食哺乳动物证据首现

一个国际研究小组在1.2亿年前的小盗龙化石中发现了这种小型恐龙的午餐。对该恐龙化石的重新分析发现，在其肋骨中存在哺乳动物的脚骨。这是恐龙以哺乳动物为食的第一个证据。研究结果近期发表在《古脊椎动物学杂志》上。

此次重新研究的化石是小盗龙化石，于2000年在中国辽宁省九佛堂组被发现。当时，研究小组将其追溯到大约1.2亿年前，尽管这块化石中间的大部分缺失，但它的肋骨部位仍然完好无损，清晰可见。

小盗龙是三趾恐龙，和它们较大的表亲一样，是食肉动物。它们生活在树上，与其它恐龙相比算是很小，大约是现代家猫大小。

研究人员通过对小盗龙化石的重新研究发现，其胸腔中有一只不到半英寸大小的右脚的化石。该化石曾属于一种小型哺乳动物，证明这只小盗龙曾捕食过一只老鼠大小的哺乳动物。

研究人员表示，到目前为止，还无法确定该脚化石属于哪种哺乳动物。它的脚趾很细，与现代负鼠相似，但更短。研究人员还在调查恐龙是否主动追赶并捕食哺乳动物，或者是否只是在觅食。他们指出，如果这种小盗龙有滑翔式的翅膀，就能让它俯冲下去，抓住更小的动物，就像在它腹中发现的那种骨骼。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刘利华：制造业比重回升为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“近两年来，制造业比重逐渐从2020年底的26.3%，提升至今年二季度的28.8%。制造业增长和制造业比重的回升，为稳住宏观经济大盘发挥了关键作用。…
李毅中：保持工业制造业占比基本稳定 加快建设制造强国
　　人民网北京12月25日电 （记者孙博洋）“要保持工业制造业占比基本稳定；要强化工业基础能力，提升产业链供应链的韧性和安全水平；要推进新型工业化，加快建设制造强国……”在12月24日举行的第七届中国制造强国论坛上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在发言中提出，加快建设制造强国须从九个方面努力。 李毅中表示，大变局下，超预期的事件增多，不确定不稳定的几率增加。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部