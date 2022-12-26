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华夏理财将举办第四届中国资管行业ESG投资云端峰会暨华夏理财年度投资策略会

2022年12月26日13:09 | 来源：新华网
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原标题：华夏理财将于12月29日举办第四届中国资管行业ESG投资云端峰会暨华夏理财年度投资策略会

　　自2019年以来，华夏理财连续举办了三届中国资管行业ESG投资高峰论坛，今年第四届论坛以“双向奔赴，碳路未来”为主题，将于12月29日上午9点通过云端形式举办。

　　本届峰会将就未来经济发展趋势、双碳政策前沿以及ESG投资新格局等话题，邀请社会各界专家展开深入探讨，共话国内ESG投资与财富管理未来趋势。

　　持续深耕ESG投资领域

　　华夏理财自2018年起开始探索ESG投资领域，2019年发行了国内第一支ESG主题理财产品；2020年发布了国内第一支ESG债券指数；2021年华夏理财在PRI官网作为第一家中国金融机构分享ESG投资实践经验。

　　在国内ESG研究领域，近几年华夏理财联合香港中文大学（深圳）在第二、三届中国资管行业ESG投资高峰论坛上分别发布了2020、2021年度中国资管行业ESG投资发展研究报告，旨在为国内同行践行负责任投资理念及监管机构制定负责任投资相关政策提供借鉴，报告内容受到了社会各界良好反馈。

　　12月29日，《2022年度中国资管行业ESG投资发展研究报告》也将于第四届中国资管行业ESG投资云端峰会上进行发布。

　　据了解，本届ESG投资峰会将邀请国家应对气候变化专家委员会委员王志轩、清华大学可持续发展研究院执行院长朱旭峰、气候债券倡议组织（CBI）中国区负责人谢文泓等业界专家学者，针对双碳政策体系中的绿色金融政策以及企业如何通过技术与管理推进双碳目标等话题展开探讨，为国内资管行业践行ESG投资理念提供借鉴。

　　积极践行“打造优质理财工厂”经营理念

　　华夏理财自2020年9月开业以来，以绝对收益为目标，积极践行“打造优质理财工厂”经营理念，目前已搭建了以规模化生产、体系化运作、精细化管理、ESG融合、金融科技赋能为特征的理财工厂运作模式。华夏理财聚焦绝对收益、以专业素质高的投顾队伍以及有温度的服务赢得了投资者的青睐，持续守护投资者的财富安全，为投资者的财富管理保驾护航。

　　本届华夏理财年度投资策略会将邀请中银国际证券全球首席经济学家管涛、中金公司首席经济学家彭文生等著名经济学家，围绕2023年全球汇率变化趋势以及宏观经济等话题展开论述，研判2023年宏观经济趋势，同时对投资机遇进行分析，为投资者提供大类资产配置建议。

(责编：董童、李源)
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