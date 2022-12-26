新华社上海12月26日电(记者贾远琨) 26日，国产大飞机C919交付东航的全球首架机的首班验证飞行开启，从上海虹桥国际机场飞往北京首都国际机场。这标志着东航全球首架C919总计100小时的验证飞行拉开帷幕，将全面检验东航C919商业运行各项工作的可靠性，为后续顺利投入商业载客飞行奠定坚实基础。

随着东航于2022年12月9日成功接收全球首架C919，国产大飞机事业从研发制造的“上半场”开始转入商业运营的“下半场”。商业运营能否顺利开启，100小时的空机验证飞行和民航局对验证结果的审定检查是关键环节。验证飞行主要是验证航空公司安全运行C919飞机的能力，包括相关标准、规定和程序的适用性和可操作性，各专业系统、各类专业人员安全运营保障能力等，以此保证C919的商业航班更加安全、更有效率。

东航介绍，这100小时验证飞行将持续到2023年2月中旬，起降机场涉及北京首都、北京大兴、成都天府、西安、海口、青岛、武汉、南昌、济南。验证飞行需要模拟整个航班运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等。

东航已完成首批9名飞行员、24名乘务员、13名机务维修人员的机型培训，第二批次重点岗位人员培训已在进行，相关保障人员数量可满足初期的验证飞行需求。

在C919完成航线验证飞行后，中国民航局将对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机能力之后，将颁发相应的运营许可。

中国东航争取在2023年春将C919正式投入商业载客运营。届时，C919将出现在上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线上。作为首家用户，东航还要将验证飞行积累的大量数据、运行保障经验提供给相关部门，助力新机型不断优化改进。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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