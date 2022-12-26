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突出一个关键：统筹协调——学习中央经济工作会议精神做好经济工作述评之三

2022年12月26日22:01 | 来源：新华网
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新华社北京12月26日电 题：突出一个关键：统筹协调——学习中央经济工作会议精神做好经济工作述评之三

新华社记者谢希瑶、王优玲、潘洁

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是疫情防控进入新阶段的重要一年。中央经济工作会议部署明年经济工作，提出“六个更好统筹”，强调“加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力”。

坚持系统观念，是习近平经济思想的重要方法论。明年经济发展仍面临很多困难挑战，抓好“统筹协调”这个关键，将为做好明年经济工作创造良好发展条件、汇聚更大发展合力。

坚定信心 更好统筹疫情防控和经济社会发展

“近期订单已经把明年的产能排满。”福建泉工机械股份有限公司外贸部总监陈静宜说，公司最近赶赴欧洲、东南亚和中东，带回了2000万美元的新订单。

工厂赶订单、工地抢时间、商场堂食重新营业……眼下，随着全国疫情防控措施的优化调整，各地烟火气儿渐渐升腾，忙碌劲儿正在回归，持续释放经济恢复暖意。

在对明年经济工作作出部署时，中央经济工作会议要求，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。

从统筹疫情防控和经济社会发展，到高效统筹疫情防控和经济社会发展，再到更好统筹疫情防控和经济社会发展，三年来，我们在统筹中有效应对了全球五波疫情冲击，保持了4.5%左右的年均经济增长速度，明显高于世界平均水平。

成绩来之不易，更应清醒坚定。

步入抗疫新的阶段，要以“更好统筹”应对发展之难，要在“更好统筹”中坚定发展信心——

当前，疫情防控主要矛盾发生了变化，经济发展仍然面临较多困难挑战，促进经济社会发展要在很多两难多难下求得最优解，就必须在“更好统筹”上下功夫。

走小步、不停步，努力在统筹疫情防控和经济社会发展间寻求最适合的平衡点。一方面，要因时因势不断优化调整疫情防控措施，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定；另一方面，要不遗余力抢抓时间窗口，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，为明年经济运行整体好转奠定扎实基础。

“保证产业体系自主可控和安全可靠”“有效防范化解重大经济金融风险”“坚决防范和遏制重特大事故发生”……“更好统筹发展和安全”在明年经济工作中分量很重。更好统筹疫情防控和经济社会发展，有助于进一步释放经济社会活力；更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，有助于为高质量发展创造更好条件，实现中国经济质的有效提升和量的合理增长。

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，从一个完整过程看，优化疫情防控措施对经济运行的影响将产生类似“J曲线效应”，即短期会对经济运行造成扰动，但对明年全年是重大利好，预计明年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”

步调一致 政策协调发力形成共促高质量发展合力

统筹推进各项工作，必须做好政策间的协调配合，才能形成“1+1大于2”的效果。中央经济工作会议要求，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；会议着重强调了财政、货币、产业、科技和社会五大政策的安排。

确保经济运行在合理区间，财政政策和货币政策协调联动很关键。

中央财政近日提前下达农业、乡村振兴、养老就业等多项2023年预算资金；截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；全年新增减税降费及退税缓税缓费预计超过4万亿元……2022年以来，一系列宏观政策靠前发力，财政货币政策打出“组合拳”，不断巩固经济回稳向上基础，积蓄明年经济发展动能。

产业政策是统筹发展和安全的重要发力点。

工信部推进产融精准对接，引导金融机构进一步加大对专精特新中小企业支持；中国人民银行、银保监会推出16条金融举措促进房地产市场平稳健康发展；多地围绕新兴产业和未来产业落子布局，加大科技创新支持力度……以产业为牵引增强金融主动供给，着力补强产业链薄弱环节，推进“科技—产业—金融”良性循环。

“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”“产业政策要发展和安全并举”“科技政策要聚焦自立自强”“社会政策要兜牢民生底线”……各项政策导向各有侧重，实施落地却又环环相扣，没有哪一项政策可以单兵作战，需要以全局观念和系统思维统筹谋划，有的放矢，形成合力。

当前，我国各项政策效应正在显现，但还有很大潜力。中央财办有关负责同志表示，今年已经出台实施的扩大有效需求、促进结构优化政策，该延续的延续，该优化的优化，政策效应将在明年持续显现。明年还要根据实际需要陆续出台新政策、新措施。存量政策、增量政策同向发力，将积极促进经济恢复发展。

纲举目张 从战略全局出发谋发展

第五届进博会闭幕不久，不少跨国企业就已提前“锁定”第六届展位。

作为连接国内国际两个市场的高水平开放平台，进博会推动更多展品变商品、展商变投资商，吸引更多全球优质要素资源聚集中国，正是更好统筹国内循环和国际循环的生动缩影。

行动于当下，着眼于未来。中央经济工作会议强调要坚持系统观念、守正创新，要求把握好“六个更好统筹”——更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，更好统筹国内循环和国际循环，更好统筹当前和长远。

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说，这“六个更好统筹”体现了党中央坚持从系统论出发，总体谋划、协同发力、统筹兼顾，以系统观念健全宏观经济治理体系，在多重目标中寻求动态平衡。

“十个指头弹钢琴”，既要统筹兼顾，又要善抓主要矛盾，抓关键环节。

纲举目张，从战略全局出发，会议部署了明年经济工作五方面重点——着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，释放鲜明信号。

发布“数据二十条”，构建数据基础制度，赋能实体经济，做强做优做大数字经济；出台扩大内需战略规划纲要，聚焦培育完整内需体系，促进形成强大国内市场；服务业扩大开放综合试点再扩围，激发服务业内生动力，增强国际竞争合作新优势……近期一系列政策举措密集出台，为推动经济高质量发展、构建新发展格局提供有力支撑。

千钧将一羽，轻重在平衡。

明年经济工作千头万绪，我们要切实贯彻落实中央经济工作会议精神，从战略全局出发，不断提高辩证思维、系统思维、创新思维、底线思维，更好统筹协调各方面力量，推动中国经济航船行稳致远。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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