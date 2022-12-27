据新华社上海12月26日电 （记者贾远琨）26日，国产大飞机C919交付东航的全球首架机的首班验证飞行开启，从上海虹桥国际机场飞往北京首都国际机场。这标志着东航全球首架C919总计100小时的验证飞行拉开帷幕，将全面检验东航C919商业运行各项工作的可靠性，为后续顺利投入商业载客飞行奠定坚实基础。

随着东航于2022年12月9日成功接收全球首架C919，国产大飞机事业从研发制造的“上半场”开始转入商业运营的“下半场”。验证飞行主要是验证航空公司安全运行C919飞机的能力，包括相关标准、规定和程序的适用性和可操作性，各专业系统、各类专业人员安全运营保障能力等，以此保证C919的商业航班更加安全、更有效率。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 01 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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