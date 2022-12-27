国产大飞机C919开启验证飞行
2022年12月27日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号
据新华社上海12月26日电 （记者贾远琨）26日，国产大飞机C919交付东航的全球首架机的首班验证飞行开启，从上海虹桥国际机场飞往北京首都国际机场。这标志着东航全球首架C919总计100小时的验证飞行拉开帷幕，将全面检验东航C919商业运行各项工作的可靠性，为后续顺利投入商业载客飞行奠定坚实基础。
随着东航于2022年12月9日成功接收全球首架C919，国产大飞机事业从研发制造的“上半场”开始转入商业运营的“下半场”。验证飞行主要是验证航空公司安全运行C919飞机的能力，包括相关标准、规定和程序的适用性和可操作性，各专业系统、各类专业人员安全运营保障能力等，以此保证C919的商业航班更加安全、更有效率。
《 人民日报 》（ 2022年12月27日 01 版）
(责编：白宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 聚焦钢铁工业资源安全 专家：建立多维度多元化资源保障渠道
- 人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）日前，在冶金工业规划研究院主办的2022（第十一届）中国钢铁原材料市场高端论坛上，与会嘉宾认为，我国铁矿石需求未来较长时期仍将处于高位水平，对外依存度高是常态。要加快推进国内铁矿项目建设，增加废钢铁资源回收利用，建立海外资源基地，建立多维度、多元化的资源保障渠道，提升钢铁工业资源安全保障能力。…
相关新闻
- 评论
- 关注