肖远企

做好新市民金融服务工作，要主动发现、精准把握新市民需求，提供多样化、特色化金融产品，提升新市民金融健康水平，促进新市民生产生活健康稳定发展

党的二十大报告提出：“推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化。”目前，我国约有3亿农村人口通过就业等方式转入城镇，成为新市民。做好新市民金融服务工作，是贯彻党的二十大精神，坚持金融工作政治性、人民性的重要举措。

要主动发现、精准把握新市民金融需求。新市民涉及行业广、归属管理部门多、信息分散。金融机构要深入新市民所处的行业、企业和人群，了解他们在就业、创业、住房、医疗、教育和养老等方面遇到的难题和诉求，加强与政府部门沟通，争取政策支持。同时，新市民群体的广泛性、差异性决定了金融服务需要持续用力、久久为功，需要进一步提升服务的可得性、便利性和精准性。

要善于创造、精准满足新市民金融需求。一些新市民对金融产品不够了解，金融部门要加强宣传，增加供给，丰富品种，提供多样化选择。通过供给创造需求，为新市民提供更好的服务体验。同时，新市民金融需求差异大，不同人群的金融需求不尽相同，同一群体在不同城市的需求也很不一样。金融机构要进一步细分客户、细分市场，针对特定群体提供特色化金融产品。此外，新市民流动性强，金融机构要不断优化账户开立、工资发放及征信查询等标准化基础金融服务，确保在不同城市之间的一致性、均等性和互认性。

要降低周期波动影响，提升新市民金融健康水平。金融健康是衡量个人和家庭应对短期债务和消费支出，以及储备长期支出和抵御长期风险能力的关键指标。2/3以上新市民是灵活就业人员，就业和收入受经济周期、所从事工作性质等因素影响较大，存在较大的波动和弹性。对此，金融机构可以帮助新市民做好财务规划和财富管理，降低波动对其个人和家庭金融健康带来的不利影响，需要进一步增强金融产品的灵活调整能力，与新市民就业和收入弹性较大的特点相匹配、相适应，帮助新市民做好金融健康管理，促进其生产生活实现健康稳定发展。

（作者为银保监会副主席，本报记者欧阳洁采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 07 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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