本报广州12月26日电 （中国城市报记者邢灿）12月26日，2022年中国国际中医药论坛暨广东省第三届南药产业大会开幕式在广东省云浮市举行。本届论坛由农业农村部、国家中医药管理局、中国中医科学院指导，广东省农业农村厅、广东省中医药局、云浮市人民政府、广东药科大学、《中国城市报》联合主办。

本届论坛以“生态高地，种质强芯，链接全球”为主题，致力于打造中医药国际化交流与合作平台、中医药创新发展成果的展示与转化平台、中医药文化的传承与传播平台。

《 人民日报 》（ 2022年12月27日 07 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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