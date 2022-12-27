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建成涉及十二个行业的数据库

山东全面推进智慧审计

2022年12月27日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南12月26日电 （记者肖家鑫）记者日前从山东省审计厅获悉：自启动智慧审计三年行动计划（2021—2023年）以来，山东共发布4批次61项大数据审计重点攻关成果，有效推动了审计工作提质增效。根据行动计划，到2023年，山东将建成以技术支撑体系为纽带、以数据资源管理为基础、以大数据审计机制为核心、以专业人才队伍为保障的现代化智慧化工作体系，实现全省审计机关移动互联、信息共享和业务协同，加快审计工作质量变革、效率变革、动力变革。

　　山东省审计厅副厅长栾心勇介绍，目前山东已建成涉及财政、社保等12个行业的数据库1.5万个，正搭建起完备的审计数据资源体系，将为开展非现场遥控监督、加强数据间关联比对分析提供数据支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月27日 07 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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