原标题：北京实施重点领域改革——营造高标准国际化营商环境

营商环境既是发展软实力，更是核心竞争力。北京作为首都，肩负着率先营造高标准国际化营商环境、构建与国际通行规则衔接的制度体系、积极参与全球治理体系改革、增强我国国际竞争新优势的重要使命。

从“政府端菜”到“企业点菜”，从“串联审批”到“并联审批”，从部门之间“各自为战”到“协同作战”……近年来，北京强力推进5个版本营商环境改革，千余创新举措接茬落地，改革经验也向全国推广。在中国营商环境评价中，北京综合排名连续3年成绩优异，营商环境改革实现了从跟跑摸索到领先示范的转变。

快速审批一气呵成

有这样一组数据，展示了京华大地的市场活力：今年1月至11月，北京市新设企业23.10万户，同比增长7.36%；截至目前，全市电子营业执照累计调用量9100余万次，居全国首位；截至11月底，84万余户企业通过全程电子化办理企业开办，全程网办率超95%……

越来越多企业相信北京、选择北京、扎根北京，一个关键因素便是营商环境。

企业开办是企业进入市场运营的第一步，也是感受营商环境的第一环节。今年，北京通州城市建设运行集团有限公司正式落地北京城市副中心，经办人赵梓尧感受到了企业开办审批的提速，“非常快！流程上，网端登记、手机APP端认证、现场视频一对一答疑、当日提交立等取件，整个经办流程衔接紧密、可谓一气呵成”！

企业开办1天即可全部办结，这只是北京推进商事制度改革的“一角”。针对企业反映强烈的行政审批环节多、时间长、成本高等问题，北京大刀阔斧再造审批流程，过去5年北京市在企业开办、办理建筑许可、获得电力、不动产登记、跨境贸易、纳税等领域共压减审批环节42个、压缩审批时间656天，企业“准入不准营”现象得到明显改善。

政府审批效率大幅提高，直接带来的是企业制度性交易成本逐步降低。5年来，北京通过实施重点领域一系列突破性改革，仅由于营商环境改革措施的出台，直接减少企业经营成本约60亿元。

政务服务“一网通办”

近日发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告(2022)》显示，北京市一体化政务服务能力持续保持全国领先，连续三年总体指数为“非常高”。而政务服务能力的提高，得益于北京推进政务服务“一网通办”。

电子印章在政务服务业务受理、补正、审批、出证等环节加盖3360万次，身份证、户口簿、营业执照等226类电子证照在1481个事项中累计应用2352万次，企业、群众可在北京市政务服务网用户空间复用已归档的电子材料……近年来，北京市依托国家和北京市一体化政务服务平台，大力推行申请、受理、审批、归档等政务服务全流程电子化，企业从开办、变更到注销全部在线办理。目前，北京建成了覆盖市、区、镇街、村居四级的网上政务服务体系，68个市级部门和16区、经济开发区全部入驻北京市政务服务网，线上用户总数达3970余万个，98.81%的市级事项及97.82%的区级事项实现“全程网办”。

“现在办理食品生产许可证太方便了，不用再跑去大厅，网上就能解决。”今年9月份，领到北京市平谷区新办食品生产许可证的企业负责人赫凯告诉记者，今年公司计划在平谷区开办新厂，在网上提交所需申请材料后，仅用3天便拿到了新的食品生产许可证电子证书。

数据“自动”，省去企业“跑动”，“一门、一网、一窗、一次”改革，用越来越多的“一”让企业感受到方便。

“只进一门”，压减各部门专业审批大厅，市级60个部门的2500余项政务服务进驻市级政务服务大厅，实现了从“跑部门”向“跑政府”的转变，解决企业群众办事“多头跑”“来回跑”的问题。

“一网通办”，覆盖市、区、乡街、村居四级的网上政务服务大厅建成，公积金、社保等1000余项事项掌上可办。

“一窗通办”，为了避免企业群众重复取号、排队，奔波于不同窗口，北京市全面实施“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的综合窗口工作模式，取消过去的部门摆摊设窗，实现所有事项均可在任一窗口办理。

值得一提的是，北京开展市场主体歇业备案，让经营困难的主体能够暂时“休眠”，已为300多个经营困难市场主体办理歇业备案。

投资兴业一流环境

“北京云法庭”实现网上庭审累计超过117.75万次，位居全国前列；北京破产法庭对全市破产案件集中管辖，自2018年至2022年7月已受理破产案件2823件、审结案件2181件；商事诉讼全流程提速，仅2021年以来累计通过简易程序审结案件44.6万件，简易程序适用率达到58%，平均审理周期为47天，比法定审限缩短近50%。

“法治是最好的营商环境。”北京市发展改革委副主任戴颖表示，北京注重发挥法治固根本、稳预期、利长远的基础性作用，努力为市场主体营造公平公正、稳定可预期的营商环境。

见微知著。北京以规范高效监管，增强企业精耕细作信心：全面推行“双随机、一公开”监管，39个部门、792个行政检查事项纳入双随机抽查清单，覆盖率超过90%；构建贯穿市场主体全生命周期和衔接事前、事中、事后全监管环节的信用监管机制；针对“直播带货”等新兴业态主体适用监管规则不清晰的问题，将中关村科学城范围内的直播和短视频购物纳入“沙盒监管”机制，引导新消费模式健康发展；在市场监管、人力社保、文化市场等领域出台轻微违法行为容错纠错清单，223项轻微违法行为可依法免予或减轻处罚……

外资企业需要更国际化的投资环境。“投资北京地图”数字服务平台集成北京市投资领域的政策、空间和服务资源；外商投资企业一站式服务体系实现境外投资企业备案“全程网办”；国际商事法庭和国际商事纠纷一站式多元解纷中心为企业提供涉外商事案件诉讼、调解、仲裁“一站式”服务，国际人才一站式服务中心实现外籍人才工作许可、居留许可“一窗受理”。2021年，全市实际利用外资155.6亿美元，为2012年的2.3倍，新设外资企业1924家，为2008年以来的最高值。市场化、法治化、国际化的营商环境，正让北京逐渐成为企业成长的沃土。

“北京市坚持首善标准，率先探索全力打造国际一流营商环境。”戴颖说，下一步将继续以市场主体需求为导向，进一步转变政府职能，一体推进简政放权、放管结合、优化服务，加快打造市场化法治化国际化营商环境，为促进首都高质量发展提供有力支撑。（经济日报 记者：韩秉志）

(责编：赵竹青、陈键)

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