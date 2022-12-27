原标题：玻璃蛙“隐身术”秘密揭示

当玻璃蛙睡着的时候，它就“消失”了。它依偎在郁郁葱葱的树叶上，明亮的绿色背部恰好融入其中，而它下腹的微红色调很快就变得透明起来。近日，《科学》杂志上的一项新研究揭示了弗氏玻璃蛙“隐身术”的秘密——通过把血液中近90%的红细胞集中于肝脏而令自己变透明。这些发现揭示了这种唯一的透明陆地动物是如何隐藏自己血液的。

“如果真的想变得透明，你需要隐藏你的红细胞。”该研究的合著者、美国杜克大学生物学教授桑克·约翰森表示，这些玻璃蛙将红细胞“塞进”肝脏的具体细节还不清楚，但这一过程未形成血栓，了解其原因或有助于理解人类疾病。

弗氏玻璃蛙的身长很少超过2.5厘米，它们成年后的大部分时间都栖息在中美洲和南美洲森林树冠的树叶上。当玻璃蛙休息时，它们的肌肉和皮肤变得透明，骨骼、眼睛和内脏清晰可见，与植被的颜色完美融合。

为更好理解这一现象，研究人员利用了光声显微镜跟踪了玻璃蛙体内循环的红细胞。他们向青蛙的身体照射一束强光，并捕捉每当光线击中血红蛋白时产生的声波。血红蛋白是红细胞中的一种蛋白质，携带氧气，赋予血液独特的颜色。

研究人员会让青蛙休息，然后戳它几下，让它再次入睡。血红蛋白显示，玻璃蛙从循环中“抽调”了89%的红细胞，并将其储存在肝脏中。由于它们的皮肤反射的光线很少，而它们的血液(不含血红蛋白)不吸收光线，因此变得几乎完全透明。

研究人员表示，对这一现象的进一步研究或将有助于揭示人类凝血障碍，并为抗凝血剂的研究提供信息。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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