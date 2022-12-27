新华社北京12月27日电（记者于文静）农业农村部27日公布农业执法保障粮食安全十个典型案例，包括贵州省毕节市七星关区某农资公司经营假大豆种子案、安徽省濉溪县某农资店经营假玉米种子案等。

据了解，为有效维护农业生产秩序，保障国家粮食安全，2022年农业农村部先后部署开展了农业综合行政执法“护奥运、保春耕”、种业监管执法年等活动。各地农业综合行政执法机构聚焦品种权保护、农资质量等领域，加大执法办案力度，查办了一批违法性质恶劣的案件。

农业农村部从中选取了十个典型案例予以公布，分别是山东省济南市邵某某等人未取得种子生产经营许可证生产经营假劣玉米种子案；贵州省毕节市七星关区某农资公司经营假大豆种子案；安徽省濉溪县某农资店经营假玉米种子案；江苏省宿迁市某农资经营部经营依法应当审定未经审定的玉米种子案；广东省韶关市某米业公司侵犯水稻植物新品种权案；浙江省遂昌县某公司经营劣质农药案；四川省苍溪县某农资门市部经营假农药案；天津市武清区某农资公司跨省线上销售假农药案；福建省莆田市某贸易公司经营假农药案；广西壮族自治区南宁市某肥业有限公司生产销售有效成分和含量与登记批准内容不符的肥料案。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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