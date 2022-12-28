首个规模化深远海海上风电项目开工
2022年12月28日05:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报海口12月27日电 （记者周亚军）海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电试验项目日前正式开工。该项目由中国电建集团投资建设，是我国首个规模化深远海海上风电项目，对提升我国深远海风电开发领域关键技术能力、推动海上风电技术进步和产业升级具有重要意义。
据了解，该项目计划分两期建设，一期装机规模为20万千瓦，2025年底全部建成并网；二期装机容量80万千瓦，计划于2027年底全部投产。项目建成后，每年将带来40亿千瓦时以上的清洁电力。在该项目的带动下，中国电建还将加速海上风电产业布局，着力打造深远海海上风电高效开发和综合利用原创技术策源地，引领带动海上风电全产业链向高端化发展，助推我国海上风电事业高质量发展。
《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）
(责编：白宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：自2023年1月8日起 逐步有序恢复国际道路客运服务
- 人民网北京12月27日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后中外人员往来国际道路客运服务工作，近日，交通运输部印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》，明确自2023年1月8日起，调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策，在公路口岸恢复客运出入境服务后，逐步有序恢复国际道路客运服务。 逐步有序恢复国际道路客运线路。…
相关新闻
- 评论
- 关注