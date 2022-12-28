本报海口12月27日电 （记者周亚军）海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电试验项目日前正式开工。该项目由中国电建集团投资建设，是我国首个规模化深远海海上风电项目，对提升我国深远海风电开发领域关键技术能力、推动海上风电技术进步和产业升级具有重要意义。

据了解，该项目计划分两期建设，一期装机规模为20万千瓦，2025年底全部建成并网；二期装机容量80万千瓦，计划于2027年底全部投产。项目建成后，每年将带来40亿千瓦时以上的清洁电力。在该项目的带动下，中国电建还将加速海上风电产业布局，着力打造深远海海上风电高效开发和综合利用原创技术策源地，引领带动海上风电全产业链向高端化发展，助推我国海上风电事业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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