本报记者 林治波 王明峰

走进四川省巴中市恩阳区柳林食品产业园，四川好彩头食品有限公司的生产车间里，自动化生产机械正在满负荷运转，食品、饮料等被源源不断地生产出来。在平昌县得胜镇，延续600余年的牛市热闹非凡，焕发出勃勃生机。目前，得胜镇共存栏肉牛1万余头，肉牛产业年产值已近3亿元。

近年来，巴中坚定不移推动工作重心向产业培育振兴转移，大力实施“2+1”种养业优势大品种计划，纵深推进文旅康养、食品饮料、生物医药、新能源新材料“1+3”主导产业成链发展，为地方经济发展提供了有力支撑。

在种养业方面，巴中高质量发展巴山肉牛、南江黄羊和茶叶特色种养业，力争到2026年，这三大产业综合产值达200亿元。在“1+3”主导产业方面，当地建立了主导产业链长制，聚焦文旅康养、白酒及饮料等6个细分领域，由市级领导担任链长，分别建立链长制办公室，各链长制办公室科学编制产业规划，推进一把手招商、产业链招商。今年1至11月，巴中市新储备“1+3”主导产业项目615个，估算总投资1280亿元。各县区错位发展、差异竞争，全市力争“十四五”末建成500亿元级食品饮料产业集群、200亿元级生物医药产业集群和100亿元级新能源新材料产业集群。

产业兴旺，也让更多的群众得到了实惠。在柳林食品产业园，柳林镇玉金村村民蔡菊华平时主要驾驶叉车运输物资，平均月收入3700元左右。在家门口就业，收入有保障，也方便照顾家里，对蔡菊华等村民来说，可谓一举两得。在南江县大河镇芭蕉溪村，村民陈新联也感受到了现代农业产业园发展带来的红利。园区推动园、景、村一体化发展，正在争创国家4A级旅游景区，交通越来越便捷，村子越来越漂亮，陈新联乘势办起了农家乐，日子越过越红火。

据统计，2021年，巴中第一产业增加值达174.5亿元，增速达巴中建市以来最高水平；全市食品饮料、生物医药、新能源新材料产值达228.89亿元。2022年前三季度，农村居民人均可支配收入达11175元，同比增长6.7%，城乡居民收入差距不断缩小。奋力推进产业振兴，一幅乡村宜居宜业的美丽画卷正在巴中徐徐展开。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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