欧阳洁

中央经济工作会议指出，要充分挖掘国内市场潜力，提升内需对经济增长的拉动作用。

当前，总需求不足是经济运行面临的突出矛盾。必须大力实施扩大内需战略，发挥好消费的基础性作用和投资的关键作用，实现社会再生产良性循环。

近年来，我国消费的基础性作用不断增强，最终消费支出占国内生产总值的比重已连续11年保持在50%以上，是经济发展的“稳定器”和“压舱石”。今年1至11月，受到疫情等因素的影响，社会消费品零售总额399190亿元，同比下降了0.1%，消费市场承压。当前推动经济运行整体好转，尤其需要充分发挥消费对经济的持久拉动作用，全面促进消费，加快消费提质升级，巩固经济恢复基础。

促进消费恢复向好，具备诸多有利条件。近几年，虽然消费领域受疫情冲击较大，但影响只是短期的、外在的，短期冲击并不会改变百姓对高品质商品消费的追求，也不会改变消费结构升级的态势。我国拥有14亿多人口，人均GDP超过1万美元，正处在消费结构升级加快发展时期。随着消费升级进程加快，居民消费理念已经从“有没有”转向“好不好”，高品质、个性化、多样化消费渐成主流。随着疫情防控措施优化，居民消费环境和消费条件将得以改善，特别是对文化旅游、医疗健康、养老育幼等服务消费的需求将较快增长，消费潜力将逐步恢复释放。

促进消费恢复向好，还需多方协力。消费是最终需求，居民消费意愿受到多种因素影响，促进消费也需要协同发力。就住房消费看，伴随城镇化加速推进、家庭人口结构变化，刚性和改善型住房需求潜力仍然较大，近期一系列促进房地产市场平稳健康发展的政策密集出台，包括房地产企业融资、消费信贷、租赁住房供给等，随着政策落地见效，居民住房消费需求将逐步恢复。就服务消费看，这些年服务消费需求增长较快，居民青睐高品质服务消费，但是市场上优质供给并不充分，还需要从机构培育、行业监管等多方面，打牢市场根基，丰富消费选择，创新消费场景，提供更多优质、高效的服务。

中国消费市场空间广阔、潜力巨大，消费结构升级正在加快推进。近期，各地陆续出台举措提振市场信心，进一步促进消费复苏。江苏南京推出消费节，发放消费助力券，激活居民线上线下购物热情；四川成都打造夜间经济消费场景，让市民感受文化魅力的同时开心消费；广东深圳推出消费电子和家用电器购置补贴活动，市民最高可获得销售价格的15%作为补贴……相信随着各项促消费政策逐步见效，消费需求将不断释放，消费必将在促进经济加快恢复发展中展现更大作为。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 17 版）

(责编：白宇、胡永秋)

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