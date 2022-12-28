本报记者 肖家鑫

最近，山东省招远市齐山蜜薯种植农民专业合作社联合社的仓储基地格外热闹，拳头产品“烟薯25号”今年销量格外喜人。一段时间以来，村民们一点也没闲着，挑拣、分级、分装、打包、发货……忙得不亦乐乎，每天约有1500公斤蜜薯从这里发往全国各地。

近年来，招远市围绕兴产业、惠民生，发动各村因地制宜发展党支部领办合作社，走党组织引领、党员带头、群众参与的抱团发展、共同致富道路。在此基础上，鼓励经济薄弱村与区域内成熟产业项目嫁接，组建区域性、行业性联合社，既解决土地人力资源需求，又让经济薄弱村搭上发展的顺风车。目前，全市有1.9万多户群众参与到党支部领办合作社种植、加工、销售等各环节。

为推动产业发展，招远市实施乡土人才培育工程，依托市、镇、融合发展区三级，每年举办乡村振兴专题培训、电商直播技能提升培训，培养更多农村实用技术带头人和农村生产经营型人才；将“强村贷”、农业保险等纳入服务体系，帮助各村解决资金问题；建立高校、科研院所直通车制度，将高端人才引到田间地头，先后有近百名科技特派员下沉到一线进行技术指导，服务乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 15 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经