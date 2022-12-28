本报记者 赵梦阳

落实降费让利政策、用好普惠小微贷款支持工具、满足困难行业融资需求……今年以来，徽商银行立足实际，创新理念，多措并举，助力安徽经济高质量发展。

当前，安徽积极融入长三角一体化发展，产业转型和动力转换不断加速。项目多、工程多，加上企业稳产稳供稳链需要，当地资金需求量较大。

“针对这一情况，从总行到各分行均成立了项目专班，全面对接重大项目和重大工程，积极服务重点领域，应投尽投、早投快放。”徽商银行公司银行部总经理王青峰说。

为推进生态环境综合整治，马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司成立，实施向山地区生态环境综合治理的相关项目。由于项目涉及矿山修复、土地整治等重大工程，建设周期长，短期内难以产生效益，公司急需融资。

徽商银行马鞍山分行了解情况后，随即成立专班及时跟进，高效保障业务顺利进行。今年5月31日，徽商银行马鞍山分行为项目授信超过30亿元，解决了公司的前期融资难题。

“今年以来，我们积极对接交通、水利、物流等重点领域、重点项目的融资需求，切实保障项目顺利推进，为稳增长提供了有力支撑。”徽商银行相关负责人表示，截至今年9月，徽商银行重大项目贷款余额已达376.6亿元，较年初新增143.9亿元。

受一些客观因素影响，当前不少企业和商户面临收入下滑、资金紧张等问题。徽商银行迅速研发针对性金融产品，解企业燃眉之急，让融资更精准、更便捷。

安徽科达新材料有限公司，是一家生产加工锂离子电池负极材料的高新技术企业。今年4月，企业生产所需原材料价格不断上涨，为进一步扩大产能，公司加大了原材料的储备，将绝大部分日常经营资金投入材料款的支付。与此同时，由于生产线中的反应釜设备明显老化，严重影响企业产能，设备更新迫在眉睫，如何筹措设备采购资金成了公司董事长戴涛的一大难题。

正当戴涛一筹莫展时，徽商银行了解到企业困难，迅速对接、了解需求，及时向企业推荐了设备购置贷产品，并制定了综合金融服务方案。

“贷前调查、授信审批、贷款投放各个环节紧密配合，不到一周的时间便向企业投放了数百万元的设备购置贷。”徽商银行马鞍山分行客户经理张永涛说。“这笔贷款解决了公司面临的困难，堪比一场及时雨。”戴涛告诉记者。

据统计，截至今年9月，徽商银行已为近30个客户发放设备购置贷超12亿元。除了设备购置贷，徽商银行还创新开发科技型企业“技术流”评价系统，为1326户科技型企业提供全线上信用贷款35.4亿元；及时推出“亩均企业贷”“亩均项目贷”专项金融产品，投放28亿元贷款支持产业转型升级；研发推广线上创业担保贷，覆盖省内74个区县，贷款余额达13.7亿元。

“我们将深入学习贯彻党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，致力打造优秀的地方银行，为建设现代化美好安徽作出更大贡献。”徽商银行副行长易丰表示。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经