民族要复兴，乡村必振兴。党的二十大报告提出：“全面推进乡村振兴。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”本期大家谈，我们选刊3篇来稿，共同探讨如何在新征程上更好推进乡村振兴事业，为建设宜居宜业和美乡村凝心聚力。

——编 者

接续奋斗提升幸福指数

天津蓟州区 李 通

作为一名驻村干部，我有幸参与到推进乡村振兴的火热实践中，深感使命光荣、责任重大。党的二十大报告提出“加快建设农业强国”“发展乡村特色产业”“统筹乡村基础设施和公共服务布局”，为全面推进乡村振兴擘画了宏伟蓝图。

全面推进乡村振兴，必须坚持以人民为中心的发展思想，做到一切为了人民、一切依靠人民。我所在的工作队，结对帮扶了两个经济薄弱村。我们通过持续实地走访、深入调研、论证分析，精准把脉村庄在产业、人才、文化、生态、组织等方面存在的薄弱环节，对症开方、精准施策。从带领村集体成立农业科技公司促进农副产品销售，到依托教育资源优势为村庄发展贡献智慧力量，再到利用村庄闲置空地种植太阳花打造“网红打卡地”，实践充分表明，把老百姓满意不满意、认可不认可作为评价工作的重要指标，把一件件好事办好、实事办实，就能不断提升群众的幸福指数。

实现乡村全面振兴不可能一蹴而就，需要持续发力、久久为功、善作善成。面向未来，我们工作队将继续努力，把富民政策一项一项落实好，让老乡们生活越来越红火。

党建引领激发内生动力

湖南湘潭市 黎孟秋

治国安邦重在基层。党的二十大报告提出，“坚持大抓基层的鲜明导向，抓党建促乡村振兴”。对我们基层干部而言，当务之急正在于加强基层党组织建设，以党建引领基层治理，抓好党建促进乡村振兴。

全面推动乡村振兴，必须切实加强基层党组织建设。一方面，要夯实坚强堡垒，持续开展软弱涣散党组织排查整顿、基层党组织整建提质等行动，形成党建引领、支部带头、党员在前的干事创业格局。另一方面，要锻造过硬队伍，通过加强基层党组织建设，引领带动各类人才脱颖而出、大放光彩。近年来，我所在的乡镇健全完善墩苗历练、严管厚爱、择优选用工作机制，选优配强村级党支部，逐渐形成一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。

蓝图已绘就，奋斗正当时。以实际行动把党的二十大作出的重大部署落地落实，推动乡村振兴不断迈上新台阶，是基层干部的职责所在。以党建引领激发乡村振兴的内生动力，必能绘出新时代乡村振兴锦绣画卷。

文化发展助力乡村振兴

吉林长春市 魏志宇

乡村振兴既要塑形，也要铸魂。推动乡村文化振兴，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，有助于改变广大农民精神面貌，激发乡村振兴的内生动力。

近年来，吉林艺术学院通过艺术乡建参与到乡村振兴中，努力探索艺术助力乡村文化振兴的方式方法。以吉林省长春市其塔木镇刘家村为例，我们通过挖掘整理7项非遗与民族民俗文化，共同策划与执行农民丰收节，开展丰富多彩的文艺活动；依托墙绘改善村落环境，提升文化氛围；参与关云德满族民俗博物馆建设，让乡村博物馆留存乡愁记忆；以中国重要农业文化遗产“吉林九台五官屯贡米栽培系统”为依托，探索新媒体上农特产品的宣传与销售……这些实践启示我们，文化、艺术介入美丽乡村建设，是新时代乡村振兴的重要抓手，也是新时期“三农”发展的有效路径。

党的二十大对全面推进乡村振兴提出了更高要求。我们将不忘初心、砥砺前行，围绕地域独特的乡土文化、民族艺术等开展更多维度的艺术乡建，进一步推动艺术走近农民、走向农村，为乡村文化振兴做出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月28日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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