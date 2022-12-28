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优化投资结构  拓展投资空间（新论）

——推动实施扩大内需战略②

黄益平
2022年12月28日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　扩大投资不仅可以在短期内起到稳增长的作用，还能为长期可持续增长打下基础，可谓长短兼顾、一举两得

　　

　　投资是国内需求的重要组成部分。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，把“优化投资结构，拓展投资空间”放在重要位置，指出“着力提高投资效率，促进投资规模合理增长、结构不断优化，增强投资增长后劲”。这表明，扩大投资是扩大内需的重要抓手，也是接下来推动经济运行整体好转的重要力量。

　　通过优化结构，投资可以成为连接需求侧管理与供给侧结构性改革的一个结合点，兼顾短期稳增长、长期转模式的政策目标。当前，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，做好经济工作的政策导向依然是坚持稳字当头、稳中求进。近日举行的中央经济工作会议明确提出，“积极的财政政策要加力提效”“稳健的货币政策要精准有力”。而宏观经济政策稳增长最为直接的机制就是通过投资渠道，财政政策可以直接增加公共投资，货币政策则可以刺激企业投资，通过加大投资起到拉动经济增长的作用。

　　对于我们这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要。奋进新征程，要实现既定奋斗目标，也需要保持一定的经济增速。因此，无论立足当前还是着眼长远，实现经济高质量发展都至关重要。一些经济条件的改变，要求我国新的经济增长模式更加重视创新活动与国内需求，更加追求增长的质量和生产率的提升。这不仅要求形成有利于激发创新创造活力的制度环境，而且对投资发挥作用的方式提出了更高要求。这就需要把握投资方向，消除投资障碍，聚焦关键领域和薄弱环节，努力增加制造业投资，加大重点领域补短板力度，系统布局新型基础设施，以效率更高、结构更优的投资为高质量发展提供牵引力。

　　无论是改善传统产业，还是孵化新兴产业，都需要大量高质量投资实现。短期扩大投资稳增长，可以让更多资金投向能够支持形成新的增长动力的领域。一是发展高端制造业，既要改造传统制造业，也要投资先进制造业；二是对重点领域补短板，补齐在交通、能源、水利、物流、生态和民生基础设施方面的一些短板，打破制约经济效率提高的瓶颈；三是需要前瞻布局、适度超前投资新基建，为加快数字中国建设提供有利的条件。这样一来，扩大投资不仅可以在短期内起到稳增长的作用，还能为长期可持续增长打下基础，可谓长短兼顾、一举两得。

　　投资要增加，更重要的是投资效率要提高，最终要有利于形成新增长动力并助力实现共同富裕。这就要求在保证投资规模合理增长的同时，更加注重优化投资结构。这需要一系列的政策支持，其中一个十分关键的条件是“有为政府”与“有效市场”之间实现良性互动，国有企业与民营企业之间既要实现公平竞争，又可以在业务重点上适当分工。重大基础设施项目可以由政府规划、国有企业牵头，其它投资项目要更多发挥市场与民营企业的作用，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，形成扩大投资规模、优化投资结构的合力。

　　展望未来，扩大投资规模、优化投资结构、提高投资效率，就能进一步发挥投资的关键作用，既为扩内需、稳增长注入动力，又为调结构、促转型奠定基础。

　　（作者为北京大学国家发展研究院副院长、数字金融研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月28日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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