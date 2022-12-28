我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区
2022年12月28日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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长庆油田采气三厂苏里格第一天然气处理厂。
本报北京12月27日电 （记者冉永平、丁怡婷）截至27日上午10时，中国石油长庆油田天然气年产量突破500亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。这是继2019年长庆油田天然气产量攀上400亿立方米之后，时隔3年实现的又一次突破。
长庆油田天然气起步于上世纪90年代靖边气田开发，目前已累计生产天然气超过5550亿立方米，相当于替代7.2亿吨标煤，减少二氧化碳等排放物19.56亿吨。今年长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。
《 人民日报 》（ 2022年12月28日 04 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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