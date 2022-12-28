原标题：增值税法草案首次提请审议 保持现行税制框架和税负水平基本不变

新华社北京12月27日电（记者申铖、王雨萧）增值税法草案27日提请十三届全国人大常委会第三十八次会议首次审议。立法总体上按照税制平移的思路，保持现行税制框架和税负水平基本不变。

党的十八大以来，按照党中央、国务院决策部署，深化增值税改革作为实施更大规模减税降费的制度性举措，各项改革工作扎实推进。

财政部部长刘昆在作草案说明时介绍，随着调整增值税税率水平、健全增值税抵扣链条、建立增值税期末留抵退税制度等一系列措施实施，减税降费成果进一步巩固和扩大，改革实现了确保制造业税负明显降低、确保建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、确保其他行业税负只减不增的目标，基本建立了现代增值税制度。

“从近年实际情况看，增值税税制要素基本合理，运行比较平稳。”刘昆说。

提请审议的增值税法草案共6章36条，对增值税纳税人和征税范围、税率、应纳税额、税收优惠和征收管理等作出规定。立法总体上按照税制平移的思路，保持现行税制框架和税负水平基本不变，将《中华人民共和国增值税暂行条例》和有关政策规定上升为法律，同时根据实际情况对部分内容作了必要调整。

“增值税现行税制框架和税负水平较为合理，比较符合我国当前经济发展形势及税收征管形势。立法总体上按照税制平移的思路，有利于稳定市场预期、促进税收遵从。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

目前，增值税是我国第一大税种，2021年全国增值税收入61982亿元，占全国税收收入的36%。按照国务院规定，增值税属于中央与地方共享税，收入实行中央与地方“五五分享”。

“作为我国第一大税种的增值税，其纳税人覆盖绝大部分市场主体，涉及千家万户的切身利益。”李旭红表示，制定增值税法，是我国落实税收法定原则的重要一步，有利于增强税制确定性，强化税收中性原则，稳定预期、提振信心。

(责编：赵竹青、陈键)

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