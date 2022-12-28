原标题：我国拟探索将部分新职业纳入职称评审范围

新华社北京12月27日电（记者姜琳）人力资源社会保障部办公厅近日印发关于进一步做好职称评审工作的通知，提出动态调整职称评审专业，探索将大数据、区块链、云计算、集成电路、人工智能、技术经纪、创意设计等新职业纳入职称评审范围；支持各地围绕特色产业、重点产业链设立特色评审专业，开展专项评审。

通知要求，科学制定职称评审标准，以破“四唯”和立“新标”为突破口，坚持“先立后破”，力避“一刀切”、简单化，突出品德、能力、业绩导向，分系列分专业修订职称评审标准。逐步开发专业技术类新职业标准，促进新职业标准与职称评审标准相衔接。鼓励从职业标准、技术标准、行业标准中提炼职称评审标准，将工作绩效、创新成果、解决实际问题能力等作为评价的核心内容。

通知提出，卫生、工程、艺术、中小学教师等实践性强的职称系列不将论文作为职称评审的主要评价指标，评价标准中不得简单设立论文数量、影响因子等硬性要求。对研究系列人才，聚焦原创成果和高质量论文，注重评价原创性贡献、学术影响力和研究能力，淡化论文数量要求。各职称系列逐步将论文“必选”转变为成果“多选”，建立“菜单式”评价指标体系。

通知强调，各地各有关单位切实采取管用有效的措施推动改革任务落实落地落细；2023年6月底前完成各系列评审标准修订工作；2023年底前，系统梳理本地区设置的职称评审专业，形成职称评审专业目录，向社会公布。

(责编：赵竹青、陈键)

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