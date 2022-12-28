人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国拟探索将部分新职业纳入职称评审范围

2022年12月28日08:49 | 来源：新华网
小字号

原标题：我国拟探索将部分新职业纳入职称评审范围

　　新华社北京12月27日电（记者姜琳）人力资源社会保障部办公厅近日印发关于进一步做好职称评审工作的通知，提出动态调整职称评审专业，探索将大数据、区块链、云计算、集成电路、人工智能、技术经纪、创意设计等新职业纳入职称评审范围；支持各地围绕特色产业、重点产业链设立特色评审专业，开展专项评审。

　　通知要求，科学制定职称评审标准，以破“四唯”和立“新标”为突破口，坚持“先立后破”，力避“一刀切”、简单化，突出品德、能力、业绩导向，分系列分专业修订职称评审标准。逐步开发专业技术类新职业标准，促进新职业标准与职称评审标准相衔接。鼓励从职业标准、技术标准、行业标准中提炼职称评审标准，将工作绩效、创新成果、解决实际问题能力等作为评价的核心内容。

　　通知提出，卫生、工程、艺术、中小学教师等实践性强的职称系列不将论文作为职称评审的主要评价指标，评价标准中不得简单设立论文数量、影响因子等硬性要求。对研究系列人才，聚焦原创成果和高质量论文，注重评价原创性贡献、学术影响力和研究能力，淡化论文数量要求。各职称系列逐步将论文“必选”转变为成果“多选”，建立“菜单式”评价指标体系。

　　通知强调，各地各有关单位切实采取管用有效的措施推动改革任务落实落地落细；2023年6月底前完成各系列评审标准修订工作；2023年底前，系统梳理本地区设置的职称评审专业，形成职称评审专业目录，向社会公布。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：自2023年1月8日起 逐步有序恢复国际道路客运服务
　　人民网北京12月27日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，做好新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后中外人员往来国际道路客运服务工作，近日，交通运输部印发《逐步有序恢复国际道路客运工作方案》，明确自2023年1月8日起，调整公路口岸国际道路运输“客停货通”政策，在公路口岸恢复客运出入境服务后，逐步有序恢复国际道路客运服务。 逐步有序恢复国际道路客运线路。…
国资委：两家央企由国有资本运营试点转入持续深化改革阶段
　　人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）日前，国资委印发《关于进一步深化国有资本运营公司改革有关事项的通知》，提出“中国诚通、中国国新作为运营公司，近年来紧紧围绕功能定位，推进改革试点取得明显成效，运营模式和业务格局初步成型，运营能力有效提升，功能作用显著发挥，由试点转入持续深化改革阶段”。 记者了解到，中国诚通、中国国新均在2016年2月被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点单位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部