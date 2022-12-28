原标题：上海财经大学校长刘元春：绿色转型将助推中国经济高质量发展

以“加快区域性金融中心建设 助推绿色低碳高质量发展”为主题的2022绿色金融国际峰会·滇池论坛日前在昆明举办，上海财经大学校长、GF60专家委员刘元春在论坛上表示：“未来五年是全面建设社会主义现代化开局起步的关键时期，也是发展绿色金融、促进绿色技术创新、推动绿色制度改革的关键五年。后续，需要在碳技术和能源技术上展开更全面的国际性合作，促进能源结构以及能源碳排放系数等方面完成革命性的提升。”

从未来五年的经济局面来看，刘元春预测称：“未来五年是中国经济增长持续提升的五年，在全球经济低迷状态下，中国经济有可能实现逆势上扬的格局性变化。”

刘元春还提到，据世界银行、经济合作与发展组织（OECD）和国际货币基金组织（IMF）等国际机构研究表明，2023年全球经济增长速度将从2022年的3.2%左右，回落至2.2%左右水平，降幅大约1个百分点。而反观对中国经济前景的预测，明年中国经济增长速度有望提升约2-2.5个百分点，这样的增长幅度无疑十分“亮眼”。

对于实现未来经济的良性持续提升，绿色转型在其中的作用变得至关重要。刘元春表示：“未来五年之所以是社会主义现代化新征程的关键，就在于它是实现创新技术突破的关键五年，绿色转型将支撑经济增长的动力不断夯实。”

其中，能源结构的转变将是促进减排的重要手段。据悉，目前我国在减排技术和能耗技术上面依然有较大提升空间。按照OECD测算数据，2021年中国能源产出率是美国的84%，中国每排放一吨二氧化碳产生2150美元的经济价值，而中国绿色全要素生产力增长对整体经济增长的贡献仍不足30%。

对此，刘元春指出：“在未来五年，我们高度期待能耗技术、能源弹性系数，以及能源碳排放系数等领域完成革命性的提升。而实现这些目标，就需要进行碳技术和能源技术的全面提升，这可能需要我们用更为开放的状态，在碳技术和能源技术上展开国际性合作，同时展开深度技术服务和贸易合作。”

谈及本次论坛的另一项重要话题——绿色金融，刘元春表示：“目前市场对于绿色金融的理解还处于相对初级的阶段，主要绿色产品通过确权、交易、技术改造等环节，最后产生绿色收益，但需要注意的是，转型速度越快，将面临成本分摊越高的情况。因此，绿色转型过程中，需要在绿色产品与增长速度之间有所平衡。”

那么，如何实现绿色金融高质量发展？刘元春认为：“在该领域，实现制度创新、建立全面体系、完善激励体系以及实行约束体系等环节，可能要先于‘技术创新’。”

“从目前相关行业的现状来看，中国已经在碳排放、碳交易和碳金融领域发展得很好，尤其是这几年以ESG作为核心概念，已经构建了可持续发展的治理体系，从而使得相关金融定价体系也逐步展现活力。”刘元春补充道。（王菁）

(责编：赵竹青、陈键)

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