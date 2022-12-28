原标题：奋进新时代 以航天技术推动信创产业发展

日前，中国航天科工二院706所迎来建所65周年。1957年12月5日，国防部第五研究院二分院电子计算机研究室（706所前身）应运而生，我国计算机技术事业毅然起步。时光流转，一代代干部职工前仆后继、奋勇前行，走出了一条“从无到有、从小到大、由弱到强”的我国计算机和信息技术发展之路。

不忘初心 坚定不移履行核心职责

1956年，伴随周恩来总理“现代科学新技术是衡量一个国家发达水平的标志”的重要讲话，“我们必须要搞计算机”的重大决策迅速落地。1957年12月，国防部第五研究院二分院电子计算机研究室正式成立。

上世纪60年代初，该所承担了导弹和卫星的数值计算和模拟仿真任务；在我国第一颗人造地球卫星东方红一号发射任务中提供了强有力的计算支撑。

经过多年耕耘，作为我国国防领域骨干核心研究所，聚焦主责主业，坚持“国家利益高于一切”的核心价值观，聚焦服务“能打仗、打胜仗”，积极把握信息系统、型号装备自主化的重大战略机遇，着力整合内外部资源，深入推动科研生产能力提升，型号市场开拓取得丰硕成果。

进入新时代以来，提高创新链整体效能，适应科技创新迭代快、进程短的发展趋势，提升科技敏锐度、认知力和响应速度，规模化生产能力逐渐形成，履约能力迈上新台阶。

坚持质量制胜，助推高质量发展，始终以“零缺陷”质量意识为引领，以质量管理体系化建设为根本，以提升产品质量为重点，不断提升质量技术基础能力，在行业的话语权不断提升。

创新驱动 推进高水平科技自立自强

科技创新是高质量发展的核心驱动力。党的二十大报告中指出，加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

1956年，我国确立了“先仿制，后自行设计”的计算机发展原则，建立科研队伍，引进了苏联两台计算机图纸资料进行仿制和改进工作，开启了一张白纸绘蓝图的壮丽征程。

706所第一任所长张梓昌作为我国第一台小型电子管数字计算机研制工程组副组长，带领着技术骨干参与到研制工作中。1958年，该型数字计算机的成功研制，实现了我国计算机技术事业从“0到1”的突破。1959年，我国第一台大型电子管数字计算机研制成功。这两型“元勋”计算机虽然体积庞大，计算速度和存储容量也差强人意，但它们无疑是我国计算机史上划时代的壮举。

改革开放以后，作为计算机专业研究所，积极响应国家的号召，参与到国家各行业信息化建设中，充分发挥专业优势，先后取得了“五个第一”和“五个领先”系列成果，创造了新中国信息化事业中的多个“第一”。

为使创新源泉充分涌流，该所着力推动创新体制机制改革。制定创新专项管理办法，确定创新项目评价体系，制定考核奖励规则；开展创新专项奖励评选工作，鼓励专业技术人员开展原始技术创新、前沿技术探索、装备预先研究等创新工作……一系列以创新能力、价值贡献为导向的人才评价体系，进一步激发了人才创新活力。

自2021年开始，每年都会设立数百万元奖金激励有突出贡献的技术创新团队、战斗团队、十佳青年等荣誉称号获得集体和个人。2022年初，投入数千万元资金，设立18个科技创新项目，鼓励人才潜心钻研、创新攻关，并建立长期的创新投入机制和保障制度。

深耕信创产业，推出了一系列自主创新产品，打造了国产云生态体系，助力党、政、军及企业用户数字化转型，用航天技术为信创产业发展注入动能。近期，该所以自主研发的新一代高速公路收费全信创系统、多地信创智慧教室为代表的成功案例，得到了行业部门的高度认可，极大促进了全国信创产业的发展。

战略引领 以新发展理念推动产业转型

今年以来，706所在全国65座城市陆续开展了“我与航天电脑有约”全国合作伙伴大会，聚焦安全办公、数字化建设等多个方向，推动信创产品在各行各业全面应用。

在软件测评领域，成立针对不同方向的专业测评团队，业务涵盖轨道交通、电力及能源、卫星导航、汽车电子、信息安全、下一代互联网、金融等领域，为国民经济及民生安全保驾护航。

在智慧检务领域，作为牵头单位，获批科技部“十四五”首批“揭榜挂帅”项目研究，为数字检察建设、提升国家安全治理能力作出应有贡献。

在物联网领域，以最高标准、最严要求、最实措施圆满服务2008年北京奥运会、国庆60周年阅兵、广州亚运会、深圳大运会、2022年北京冬奥会和冬残奥会等重大活动的安全保障工作，彰显企业担当。

706所通过优化人才“引用育留”全链路，鼓励青年在重大工程、重大专项中主动担当、主动作为，引导人才发挥效能，规范人才发展秩序，打造人才发展新生态；实施“五苗工程”，搭起直通高校引才桥梁，提升人才培养质量；以“奋进大学堂”为载体，建设“五有”型人才成长基地，培养忠诚度高、航天情怀浓厚、基础理论扎实、能力素质突出的骨干员工，为推动企业高质量发展提供坚强人才和智力资源保障。（姜琼琼 牛家乐）

(责编：赵竹青、陈键)

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