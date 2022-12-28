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高分十一号04星成功发射

2022年12月28日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：高分十一号04星成功发射

2022年12月27日15时37分，长征四号乙遥五十五运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，成功将高分十一号04星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

高分十一号04星由中国航天科技集团五院研制。该星是我国高分辨率对地观测系统后续星，其入轨后将与01星、02星、03星组网，大幅提升对地观测效率，将在国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域，为国民经济和社会发展作出更大贡献。长征四号乙运载火箭是由航天科技集团八院抓总研制的常温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，其700公里高度太阳同步圆轨道运载能力为2.5吨。

本次发射是长征系列运载火箭的第457次发射。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)
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