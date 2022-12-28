最高法：严格实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度
2022年12月28日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：最高法：严格实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度
最高人民法院27日发布的《关于为促进消费提供司法服务和保障的意见》（以下简称《意见》）明确，要严格实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度，有效遏制知识产权侵权行为，通过加强司法保护促进科技创新成果的产出和运用，助力科技强国建设。
《意见》提出，要依法整治知识产权领域虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权等不诚信诉讼行为，积极为广大市场主体技术研发和科技创新创造良好法治环境。要加大对“专精特新”中小企业关键核心技术和原始创新成果的司法保护力度，支持和引导市场主体通过技术进步和科技创新提升核心竞争力，积极发挥供给侧对消费升级的支撑引领作用。
《意见》明确，要加强文化创意产品著作权保护，鼓励文化创意产品创作，助推优质文化资源开发和中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，助力增加优质文化产品和服务供给。（记者代小佩）
(责编：赵竹青、陈键)
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