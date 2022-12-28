经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。这意味着，自2020年1月新冠疫情突然暴发至今，我国疫情防控进入新阶段。

在这三年时间里，我们秉承“一方有难、八方支援”的精神，全国人民众志成城，打赢了武汉保卫战；在这三年时间里，我们坚持“外防输入、内防反弹”，快速处置、精准管控，实现了“动态清零”的防控成绩；在这三年时间里，我们不断优化防控措施，强化医疗资源供给，提高疫苗接种率，始终贯彻生命至上、人民至上……九版诊疗方案次第推出，因时因势科学判断，“务实”何以贯彻始终？

三年来，医护人员坚守一线，邻里之间守望相助，快递小哥们加班加点……在这场全民抗疫的伟大斗争中，有多少默默付出、相互鼓励的感人故事？无数普通中国人坚强、温暖、乐观的精神，对防控疫情、战胜疫情起到了怎样的作用？如何用更加坚强、务实的心态，科学精准地做好今后疫情防控的各项工作？

(责编：徐婵、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经