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交行安徽省分行发力科技金融 为“科技创新策源地”建设铺路筑基

2022年12月28日12:27 | 来源：人民网
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“产销两旺，本是件好事，但受疫情影响，应收账款回笼不及时，导致我们经营压力陡增。”最近，位于安徽省淮南高新区的淮南万泰电子股份有限公司正为钱发愁。据了解，该公司创建于1998年，是一家国家高新技术企业，也是全省477家国家级专精特新“小巨人”企业之一。

了解到这一情况后，交行安徽省分行针对企业资金需求，设计综合服务方案，充分运用再贷款支持工具，为企业申请科技金融绿色审批通道。在交行的帮助下，企业迅速获批5000万元授信额度，并享受到了优惠利率。“这下，我们有信心化解疫情带来的冲击了。”万泰电子负责人说。

“这两年，安徽交行对国家级、省级专精特新企业的合作覆盖率、授信覆盖率实现双提升。截至目前，专精特新贷款余额较年初增加超50%。”交行安徽省分行相关部门负责人说。

信贷支持专精特新，是近年来安徽交行发力科技金融，为安徽加快打造具有重要影响力“科技创新策源地”铺路筑基的缩影。在该行负责人看来，现阶段发力科技金融，可谓占尽天时、地利、人和。

“天时”方面，近十年，安徽的创新型省份取得重要进展，重大原创成果持续涌现、在部分领域实现了并跑领跑，区域创新能力由十年前的全国第15位跃升至第7位。值得一提的是，安徽推进科创与产业同频共振。目前，人工智能等4个产业集群入选首批国家战略性新兴产业集群，数量全国第三；新一代信息技术等十大新兴产业发展态势良好。

“地利”方面，近期，中国人民银行等八部门联合印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，标志着这5座城市开启“科创金融改革试验区”建设工作。这无疑为金融机构在科技金融发展“施展拳脚”，提供了空间。

“人和”方面，一直以来，安徽交行广泛服务科技型企业，锻炼出一支懂业务，更懂科技型企业的人员队伍。

现如今，为了更好地发力科技金融，交行安徽省分行高位推进，将科技金融提升到分行经营特色、发展新增长极的战略高度，并将其纳入由行领导挂帅的十大重点建设工程。同时，创新架构，构建“1名专职负责人+3名专职推广经理+2名兼职审查员”的省分行科技金融专班。此外，省分行还优化布局，分行首家科技金融特色服务支行——交通银行安徽自由贸易试验区合肥片区分行成功获批。

安徽交行还创新专营产品，在总行“交银科创”六大产品的基础上，围绕科创企业融资需求，打造分行“6+3+N”科创产品体系（6个“交银科创”主打产品，3个分行特色产品科技e贷、园区贷、专精特新贷，N个政府风险分担类产品）。

统计数据显示：截至2022年11月末，交行安徽省分行科技型企业贷款余额较年初增长近60%。接下来，该行将继续围绕赋能“科技创新策源地”建设，通过打造综合化、专业化服务，加强对重点领域倾斜力度，进一步支持科技创新，以及科创与产业更加深度的融合。（陈浩）

(责编：董童、李源)
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