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比亚迪发布梦想起航片《乘风破浪》

2022年12月28日13:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：比亚迪携手环球船长徐京坤 致敬乘风破浪的逐梦人

乘风破浪，是一个大山少年成为环球船长的故事，也是千千万万个逐梦人，满载梦想从中国走向世界的故事。12月22日，比亚迪发布梦想起航片《乘风破浪》，携手环球船长徐京坤，共同讲述“乘风破浪，一路向前”的壮阔历程，致敬在逐梦路上奋勇争先的中国力量。

淬炼和成长，汲取梦想的力量一路向前

徐京坤是朗姆路单人跨大西洋帆船赛自1978年创办以来，首位入选并完赛的中国船长。徐京坤说：“每一次远航，都像一次修行。我要在海上重新了解自己，发现自己的极限，突破以往的自己。”

“用奋斗成就梦想”是徐京坤亲身实践的信条，指引着徐京坤从一个大山的孩子成为如今的环球船长。徐京坤不仅是环中国海航行第一人，也是第一位站上MINI TRANSAT单人跨大西洋赛场，完成双体帆船环球航行的中国人。今年11月，他继续驶入中国航海人的“无人区”，在朗姆路单人跨大西洋帆船赛启航线上升起了第一面五星红旗。

乘风破浪，是船长徐京坤的故事，也是千千万万中国人、中国企业不断挑战自我，突破极限的故事，比亚迪亦有一段长达27年的逐梦历程。

从1995年至今，比亚迪始终坚持技术创新，现在已掌握了包括动力电池、电机、电控及车规级芯片等新能源汽车全产业链核心技术。经过长时间自主研发，近年来凭借刀片电池、DM-i超级混动、DM-p王者混动、e平台3.0和CTB电池车身一体化等颠覆性技术，厚积厚发，持续引领全球新能源汽车变革。

2022年11月16日，比亚迪迎来了第300万辆新能源汽车下线，标志着比亚迪成为达成这一里程碑的中国品牌，推动中国汽车的崛起与全球绿色出行的加速变革。9月以来，汉家族车型连续3个月销量超3万，连续5个月蝉联B级+C级轿车双料冠军，打破了进口或合资品牌长期垄断高端销售市场的局面，以颠覆者形象，推动中国汽车品牌乘风破浪，持续向上。

以梦为帆“走出去”，展现生生不息的中国力量

“朗姆路”之后，徐京坤将向被称为“航海界珠穆朗玛”的旺代单人不间断环球帆船赛发起挑战。“在世界单人极限航海的殿堂写下中国人的名字”是他的下一个梦想。

走出去，与世界分享中国故事。作为全球最早研发新能源汽车的企业之一，比亚迪以梦为帆，“出海”远航，将绿色科技带给全球消费者。目前，比亚迪汽车的运营足迹遍及全球70多个国家和地区的400多个城市。

自去年5月份以来，比亚迪新能源乘用车已进入挪威、德国等欧洲国家，以及日本、泰国等亚太市场。从比亚迪近三个月的海外乘用车销量数据来看，9月海外总销量为7736辆，10月为9529辆，11月为12318辆，持续增长的态势正说明了海外消费者对“中国智造”的认可。

作为全球500强企业，比亚迪坚持以技术创新为驱动，坚守绿色梦想，推动人类社会可持续发展。“乘风破浪，一路向前”，让世界看到中国新能源汽车正在崛起的强大实力，向世界递出中国汽车产业的“闪亮名片”。

(责编：曹淼、李源)
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