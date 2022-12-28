新华社北京12月28日电（记者姜琳）为稳市场主体稳就业，2022年党中央、国务院部署实施了社会保险“缓返补”一揽子政策。报告显示，截至11月末，我国已阶段性缓缴企业养老、失业、工伤及职工医保单位缴费2052亿元，向企业发放失业保险稳岗返还资金484亿元，发放一次性留工培训补助259亿元。截至11月25日，全国共支持企业缓缴住房公积金103亿元。

受国务院委托，人力资源和社会保障部副部长俞家栋28日向十三届全国人大常委会第三十八次会议作国务院关于就业工作情况的报告。这份报告披露了上述情况。

俞家栋表示，党的十八大以来，我国深入实施就业优先战略，先后印发两个就业促进五年规划，有关部门认真落实各项部署，主动应对风险挑战，推动就业工作取得显著成效。十年来，就业规模持续扩大，就业结构不断优化，就业质量稳步提升，重点群体就业保持稳定，在14亿多人口的大国实现了比较充分的就业。

在分析未来就业工作面临的形势时，俞家栋说，我国就业总量压力依然不减，“十四五”期间16至59岁劳动年龄人口仍将保持在8.5亿人以上，保持充分就业始终是首要任务。此外，招工难与就业难并存的结构性就业矛盾成为就业领域的主要矛盾，青年等部分重点群体就业仍将面临难题。

党的二十大对就业工作作出重要部署。俞家栋表示，下一步将全面贯彻落实党的二十大精神，强化就业优先政策，完善重点群体就业支持体系，把促进青年特别是高校毕业生就业摆在更加突出的位置，推进农村劳动力转移就业特别是脱贫人口稳定就业，促进创业带动就业和灵活就业，加强新就业形态劳动者权益保障，健全就业公共服务体系、终身职业技能培训制度，完善劳动权益保障制度，全力以赴保持就业局势总体稳定。

(责编：胡永秋、白宇)

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