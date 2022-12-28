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农业银行党委传达学习中央农村工作会议精神

2022年12月28日16:30 | 来源：新华网
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原标题：农业银行党委传达学习中央农村工作会议精神

　　12月27日，农业银行召开党委会，传达学习中央农村工作会议精神，研究部署贯彻落实措施。农业银行党委书记、董事长谷澍主持会议。

　　会议指出，这次中央农村工作会议，是党的二十大后中央召开的一次十分重要的会议。要深刻把握建设农业强国的重大意义和丰富内涵，锚定建设农业强国目标，聚焦全面推进乡村振兴重要任务，加强资源配置、创新金融产品、优化服务模式。要对标服务乡村振兴领军银行标准，持续强化县域农村重点领域金融供给。做好新一轮千亿斤粮食产能提升行动金融服务，大力支持高标准农田建设和种业振兴行动。牢牢把握产业振兴是乡村振兴重中之重的要求，围绕乡村特色产业、富民产业，建立健全联农带农机制，开展乡村特色产业定制化金融服务，拓宽农民增收致富渠道。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，尤其是做好160个国家乡村振兴重点帮扶县和革命老区的金融服务。要大力发展县域绿色金融，积极支持生态低碳农业发展。强化农业科技和农村改革金融服务，助力提升农业强国建设双轮驱动能力。瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，服务宜居宜业和美乡村建设。

　　会议要求，继续倾斜匹配“三农”和县域金融资源，强化各项差异化政策支持。要完善“人工网点+自助网点+惠农通服务点+互联网线上渠道+流动金融服务”“五位一体”渠道服务体系，让现代金融惠及更多县域农村。要深入推进抓党建促乡村振兴，压紧压实各级行党组织金融服务乡村振兴责任，打造一支堪当服务乡村振兴重任的金融干部队伍，为服务乡村振兴提供坚强政治保证和组织保障。

(责编：曹淼、李源)
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