本报记者 崔 佳 刘梦丹

点开“哈尔滨新区企业开办直通车”专属平台系统，填写企业名称、股东信息，勾选经营场所、经营范围，轻点鼠标提交设立申请，即刻收到系统推送的股东信息审核通知，随后按提示进行人脸识别、远程签字。1分钟后，一条审批已通过的短信就发到了李洋手机上——这代表她已成为黑龙江引智科技有限公司法定代表人。

“亲身体验了哈尔滨新区的行政审批速度，对这里的营商环境更有信心了。”李洋将自动生成的电子营业执照截图发给了合伙人。

“我们运用信息技术手段推进商事登记确认制改革，在系统中引入企业信息自动比对功能，实现‘不见面’情况下无人工干预自动审批，大幅缩短了企业设立的审批时间。”黑龙江省哈尔滨新区管理委员会行政审批局局长刘惟乔说，“党的二十大报告提出‘深化简政放权、放管结合、优化服务改革’。我们将结合实际加快推进政务服务标准化规范化便利化，不断优化营商环境。”

“智能+套餐”，让续证服务更贴心

哈尔滨新区行政审批局局务会上，第一个议题就是听取“听企心声，因企而变”专项行动阶段性工作汇报。

“党的二十大报告提出，‘必须坚持问题导向’‘不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法’。”刘惟乔说，“作为全国‘人民满意的公务员集体’，我们要在新征程上努力作表率、当模范。聚焦服务对象反映的难点堵点问题，思考还有哪些解决问题的新思路新办法。”

“征询意见过程中，企业对我们利用大数据分析技术推出的‘无感续证’给予肯定，也提出了一些建议。”综合审批组组长韩悦说，对于试运行范围内单一证照的续证，过程比较顺畅，“但对于连锁企业以及多证照企业，续证还是不够方便，‘无感’的效率没有充分体现。”

“无感续证”是哈尔滨新区行政审批局2021年推出的利企改革措施，通过建立信息数据库，自动导出企业许可证到期时间，主动告知符合条件的企业是否通过“无感续证”方式办理许可延续。同意办理的企业，无需主动申请、无需提交材料、无需来回跑，审批部门按照流程完成审批，并将办好的新证邮寄或人工送达。

探索“套餐”定制服务模式，力争实现“一套材料、同时受理、联合验场、并联审批、证照同发”的审批模式……经过讨论，大家一致赞同先前酝酿的“无感续证”升级版方案，并进一步细化路径。

当天下午，韩悦赶往中石油黑龙江哈尔滨销售分公司恒达加油加气站。“才过去两天，这么快就办好证了？”见到韩悦，分公司副总经理付立峰很是惊讶。

运营加油加气站，需办理《危险化学品经营许可证》《营业执照》和《成品油零售经营批准证书》，办证对应3个不同部门。“片区负责人流动，法人变更了，这3份证照都得换。”付立峰说，“以往我们得安排专人，跑上半个月才能办完。”

“今天带过来两个证，第三个证过两天给您送来。”韩悦说，在局里支持下，她作为办理《成品油零售经营批准证书》变更的负责人，主动承担起“全程接办”任务，推动并联审批高效落地，实现“三证”同发。

“视频+承诺”，让办证更便捷

“您好，现在请把镜头移到营业场所内部，我们要看一下空调、阴凉柜、冷藏柜、防潮箱……”电脑屏幕前，哈尔滨新区行政审批局市场审批二组组长郭影佳发出提示。视频连线的另一端，药店经营申请人朱明磊指挥员工用手机摄像头一一展示相关设备。

从药店的门牌、外景到室内的器材设备，再到经营人员的资质证明、店里的规章制度和员工培训记录，这次远程视频验场大约用时半小时。“验场合格报批后，两天就能拿到《药品经营许可证》，比常规流程至少节省一周时间。”朱明磊说。

“按正常审批流程，药店开业需要两名审批人员现场检查验收。当时，受疫情影响，我们去不了现场，就向他们推荐了这种新模式。线上线下两种模式，经营者可自愿选择。”哈尔滨新区行政审批局副局长王人鹏说，选择远程视频验场的企业，需签署《远程评审告知承诺书》，并按告知内容和核查要点，以视频方式接受现场查看。对现场条件相对简单、直观性较强的事项可采用拍摄照片、录制视频的方式开展视频评审，“对药店现场条件较为复杂、专业性较强的，我们就采用视频连线的方式。”王人鹏说。

“视频+承诺”，是哈尔滨新区行政审批局打通“不见面”审批“最后一公里”、提高办证便捷度的新举措。2020年起，该局试行“以照为主、承诺代证”改革，以承诺书代替许可证，使审批时间从15个工作日缩至当即可办，适用范围包括音乐厅、书店等10类公共卫生许可和建设项目领域的取水许可。

“取消前置审批的同时，加强事中事后监管。”哈尔滨新区行政审批局副局长李晨光说，承诺书明确告知企业开业需具备的软硬件设施条件，企业填好上传后，即时转至监管部门，“对不达标企业限期整改，对不具备条件的企业予以取缔。”

两年来，哈尔滨新区已有176家企业通过承诺方式实现了准入即准营。今年推出的“视频+承诺”远程验场新模式，首批选取了17个高频行政许可事项纳入试运行范围，数十家企业享受到改革带来的审批便利。

“代办+协作”，便民举措更丰富

“宫先生，您的法人和执行董事变更申请已经完成，材料也已发至您提供的邮箱，请注意查收。”哈尔滨新区江北一体发展区政务服务大厅综合受理窗口，业务员苏佳宁对企业负责人宫涵说。

“原以为是自己填表自己办，没想到只需要把带来的材料交给受理员，就能全程代办。”指着面前的屏幕，宫涵说，里外“双屏”同步，可以全程清楚地看到受理员的操作，最后触屏确认就可以了，“真是省心”。

哈尔滨新区行政审批局按照“能减的都减，减不了的帮着办”的改革思路，系统梳理了街镇政务服务事项清单51项，园区政务服务事项清单35项，社区（村屯）便民服务点事项清单32项，不断推出便民新举措，全程代办就是其中一项。

“之前我们是一次性告知，工作人员将申报事项一一圈注并告知如何填写，但因一些申办人回去组织材料时出现纰漏，未能实现‘跑一次’。”哈尔滨新区行政审批局副局长马崇玉介绍，为解决这一问题，今年年初投用的新大厅在办事窗口安装了双屏显示系统，进行双屏同步办件，申办人只要带着电子版材料到窗口，工作人员就可以帮助申办人填写及修改申报信息，既可避免操作失误问题，也大大缩短了办理时间。

为扩大便民服务范围，哈尔滨新区行政审批局全力推动“政银企”政务服务合作。“借助园区、银行、招商代表处在服务企业方面的优势，共建政务服务窗口，努力实现企业登记领域就近办、异地办和跨境办等改革目标。”哈尔滨新区行政审批局副局长曲波介绍。

今年7月，申请人王洪国线上咨询企业开办事宜，审批局工作人员得知他距离中国银行哈尔滨松北大道支行比较近，便告诉他支行是与哈尔滨新区开展“政银企”合作的单位，可就近在银行政务服务窗口办理。

“就近办理，减少了来回跑路的时间成本，在银行办完还可以直接办理企业开户手续，一举多得。”就近办理带来更多便利，王洪国颇为满意。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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