本报北京12月28日电 （记者潘旭涛）国家知识产权局28日发布《2022年中国专利调查报告》和《2022年中国知识产权发展状况评价报告》。报告显示，中国专利转移转化成效稳中有升，知识产权保护环境持续优化。

据介绍，中国发明专利产业化率近5年稳步提高。2022年，中国有效发明专利产业化率为36.7%，较上年提高1.3个百分点。其中，企业发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3个百分点。与此同时，专利侵权行为得到有效遏制。2022年，中国专利权人中遭遇过专利侵权的比例为7.7%，连续两年低于8%。

此外，调查显示，2022年，国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业发明专利产业化率分别比我国企业平均水平高8个和17.2个百分点。我国知识产权优势示范企业发明专利产业化率达到61.3%，示范带头作用显著。

(责编：胡永秋、白宇)

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